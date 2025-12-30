Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股早段偏軟 美銀指明年關稅戰將緩和

股市
更新時間：22:50 2025-12-30 HKT
發佈時間：22:50 2025-12-30 HKT

2025年踏入年尾，基金經理陸續休假令市場交投趨於平靜，美股三大指數開市後集體微跌。道瓊斯指數早段跌57點報48404點，跌幅0.12%；標普500指數回落0.05%，報6901點；納斯達克指數跌幅0.05%，報23469點。

美國最新樓價數據表現亮眼，10月FHFA樓價指數環比上升0.4%，大幅高於市場預期的0.1%，前值亦由持平修正為下跌0.1%；同期S&P/CS20座大城市樓價指數同比漲1.31%，同樣超出1.1%的預期，惟較前值1.36%輕微回落，反映美國樓市穩健復甦態勢不變。

美國銀行首席執行官布萊恩·莫伊尼漢預計，明年特朗普政府關稅相關緊張局勢將緩和，平均關稅水平或設定在15%左右；同時指出美國小型企業仍面臨勞動力短缺難題，移民政策不確定性持續引發市場憂慮。

瑞銀於最新報告中大幅上調2026年前三季度黃金價格預期，目標價上看每盎司5000美元，若日後政治或經濟動盪加劇，金價更有望衝擊每盎司5400美元。

個股方面，百度美股漲超5%，港股同日收漲近9%，旗下無人駕駛業務再擴版圖，與美國網約車平台Uber及Lyft達成合作，計劃2026年在英國推出無人駕駛出租車試點。特斯拉上海超級工廠12月30日迎來重要里程碑，全球第900萬輛電動車順利下線，該車型為Model Y。

