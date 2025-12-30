手術機器人公司精鋒醫療招股 入場費4367元 引入騰訊等基石投資者

手術機器人公司精鋒醫療（2675）由今日（30日）起至下周一（5日）招股，擬發行2,772.22萬股H股，一成香港公開發售，招股價43.24元，集資約12億元，每手100股，入場費4,367.61元，將於1月8日正式掛牌，摩根士丹利及廣發證券為聯席保薦人。

基投認購金額達7500萬美元

該股引入Abu Dhabi Investment Authority、UBS Asset Management （Singapore） Ltd.、OrbiMed Genesis Master Fund， L.P、騰訊（700）全資擁有Huang River Investment Limited、華夏基金（香港）、LYFE Capital Fund IV （Dragon）, L.P.、GBAHIL、China Alpha Fund Management （HK） Limited、Tekful Limited、Integrated Core Strategies （Asia） Pte. Ltd.、Sage Partners Master Fund、盤京港景投資基金及Infini Global Master Fund為基石投資者，認購金額合共為7,500萬美元，佔比約49%。

精鋒醫療成立於2017年，致力於設計、開發及製造手術機器人，擁有3款涵蓋處於不同研發階段的不同型號的產品及在研產品，包括用於微創手術的多孔腔鏡手術機器人及單孔腔鏡手術機器人以及用於無創手術的自然腔道手術機器人。

具兩款自主開發核心產品

目前產品組合包括兩款自主開發的核心產品：精鋒®多孔腔鏡手術機器人及精鋒®單孔腔鏡手術機器人。其中精鋒®多孔腔鏡手術機器人應用範圍涵蓋泌尿科、婦科、普外科及胸外科；而精鋒®單孔腔鏡手術機器人應用範圍亦涵蓋泌尿科、婦科及普外科。此外，產品組合亦包括精鋒®支氣管鏡機器人，但並非核心產品。

不過，集團指可能無法成功按計劃在海外市場營銷核心產品，或可能無法在中國或海外市場（如日本及韓國）成功開發或營銷核心產品及其他在研產品手術應用範圍的擴展，例如泌尿科、婦科、普外科及胸外科遠程手術，以及兒科、心臟、耳鼻喉科（ENT）及頭頸外科手術。

業績方面，精鋒醫療去年收入1.6億元（人民幣，下同），按年升逾2.3倍，期內虧損2.19億元，按年擴大近3%；以2025年上半年計，收入1.5億元，按年升逾3.9倍，期內虧損8,908.7萬元，按年收窄33%。

是次集資所得款項淨額，約23%用於為精鋒®多孔腔鏡手術機器人進行中和規劃中的研發提供資金；約19%用於為精鋒®單孔腔鏡手術機器人進行中和規劃中的研發提供資金；約20%用於為核心產品的商業化提供資金；約10%用於擴大產能；約8%用於分配至其他產品和在研產品；約10%用於手術機器人行業及相關領域的潛在策略收購、投資或合作；以及約10%用於營運資金及一般企業用途。

相關文章：「國產GPU四小龍」天數智芯招股 入場費14605元 華泰為獨家保薦人

「大模型第一股」智譜招股 最多回撥20% 入場費11737元