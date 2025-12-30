「國產GPU四小龍」天數智芯招股 入場費14605元 華泰為獨家保薦人

今日再有3隻新股同日招股，其中「國產GPU四小龍」之一的天數智芯（9903）由今日（30日）起至下周一（5日）招股，擬發行2,543.18萬股H股，一成香港公開發售，招股價144.6元，集資約36.8億元，每手100股，入場費14,605.83元，明年1月8日正式掛牌，華泰國際為獨家保薦人。

引入18名基名投資者

該股引入中興通訊（香港）、XN Mountain、Wind Sabre、UBS AM Singapore、華勝天成（香港）、Qin Wan、OCM、Ocean Fine Industrial、華泰場外掉期—衡信基金管理、第四範式、安擎國際、Duckling Fund、DeepRoot Alpha、匯添富（香港）、ChinaOrient、華夏基金（香港）、芯鑫控股及明山資本，合共18名基名投資者，投資總額約15.83億港元，佔比約43%。

天數智芯提供針對不同行業的通用GPU產品及AI算力解決方案，產品組合主要包括通用GPU芯片及加速卡，以及定制AI算力解決方案（包括通用GPU服務器及集群）。截至今年6月底，集團向來自各個行業的超過290名客戶交付超過52,000片通用GPU產品，旗下產品與解決方案已在包括金融服務、醫療保健及運輸等重要領域實現超過900次部署與應用，同時支持從製造業到零售業之工業數字化轉型，以及基礎研究及教育計算應用。

中國通用GPU市場快速擴張

根據弗若斯特沙利文的資料，中國通用GPU市場快速擴張，2024年的出貨量達到1,600萬片，2022年至2024年的複合年增長率為72.8%。預計市場將維持強勁增長，於2025年至2029年，出貨量預計以33%的複合年增長率增長。隨著中國通用GPU公司出貨量的增長速度超越國際競爭對手，國內市場佔有率持續攀升，國產通用GPU產品佔比由2022年的8.3%提升至2024年的17.4%，預計到2029年將超過50%。

業績方面，天數智芯去年收入錄5.4億元（人民幣，下同），按年升87%，期內虧損8.92億元，按年擴大9%；以2025年上半年計，收入錄3.2億元，按年升64%，期內虧損6.1億元，按年擴大51%。

至於是次集資所得款項淨額，約80%將用於研發產品及解決方案；約10%用於銷售及市場推廣；以及約10%用於營運資金及一般企業用途。

