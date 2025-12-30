Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「大模型第一股」智譜招股 最多回撥20% 入場費11737元

股市
更新時間：10:29 2025-12-30 HKT
發佈時間：10:29 2025-12-30 HKT

新股熱潮停不了，今日再有3隻新股同日招股，其中被稱為「大模型第一股」、「AI六小虎」之一的中國人工智能公司智譜 （2513） 今日（30日）起至下周一（5日）招股，擬發行3,741.95萬股H股，5%公開發售，但因其以特專科技公司（俗稱18C）章程申請上市，可最多回撥20%，招股價116.2元，集資約43.5億元，每手100股，入場費11,737.19元，預期將於2026年1月8日掛牌買賣，中金為獨家保薦人。

引入11名基石投資者

該股引入11名基石投資者，包括JSC International Investment Fund SPC（為及代表Qizhi SP行事）、JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC Ltd.（為及代表Structured Credit SP Fund行事）、Perseverance Asset Management、上海高毅及CICC Financial Trading Limited（就高毅場外掉期而言）、WT Asset Management、泰康人壽、廣發基金、3W Fund、霧凇、Optimas Capital Limited和凌雲光技術國際，投資總額合共約29.84億港元，佔比68.63%。

智譜致力於開發通用大模型，並營運於大語言模型（LLM）市場，為AI市場的一個細分領域，為機構客戶（包括私營企業及公共行業實體）及個人用戶（包括個人終端用戶及獨立開發者）提供通用大模型服務。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，集團在中國獨立通用大模型開發商中位列第一，在所有通用大模型開發商中位列第二，市場份額為6.6%。

招股書指出，截至今年6月30日，集團的模型已為逾8,000家機構客戶提供支持；截至最後實際可行日期，已為約8,000萬台設備提供支持。

去年虧損擴大275%至逾29億

業績方面，智譜去年收入錄3.12億元（人民幣，下同），按年升150%，期內虧損29.58億元，按年擴大275%；若以今年上半年計，收入約1.91億元，按年升325%，期內虧損23.58億元，按年擴大90%。

至於是次集資所得款項淨額，約70%將用於持續增強在通用AI大模型方面的研發能力；約10%用於通過提供最新的基座模型以及訓練/推理工具及基礎設施，持續優化MaaS平台；約10%用於發展業務合作夥伴網絡及進行戰略投資；以及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

「 2026年港人理財投資展望調查」 ,點擊答問題贏大獎： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
前TVB花旦與富三代老公離婚 自爆狂跪猛跌吐露心聲：邊度跌倒邊度起翻身
影視圈
13小時前
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
凡士林不只保濕！藥劑師公開10大隱藏妙用 混合1物輕鬆磨砂去角質
食用安全
2025-12-29 11:14 HKT
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
成龍罕談兒子房祖名認疏離形同陌路 自爆一句話毀父子關係：他一打電話給我就有問題
影視圈
14小時前
紅磡馬頭圍道女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
01:00
車Cam｜紅磡馬頭圍道27歲女途人疑衝燈 捱九巴撞倒捲車底重創亡
突發
17小時前
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
每日雜誌｜亡妻研訊被取消 夫質疑醫委會採單方面報告 投訴人矢言餘生為至親尋真相
社會
3小時前
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
62歲金像影帝被女兒要求寫新遺囑 廿年前已立平安紙 早前入院割瘤再談「續命」傳言
影視圈
13小時前
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
港人北上忘帶回鄉證 旨意「刷臉通關」出事  驚現陌生人面孔被帶走 最後咁解決...
旅遊
18小時前
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
平安夜交易後索$4000肉金不果 港女涉誣告內地男強姦
突發
2小時前
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
李龍基12字回應王青霞「已婚生子」傳聞 提及因果報應仍心繫未婚妻？孤獨玩飛機過聖誕
影視圈
21小時前
解放軍放出無人機遠拍台北101的影片。
00:17
圍台軍演︱解放軍無人機遠拍台北101 微博「示威」發帖：你就在我的舷窗下︱有片
即時中國
14小時前