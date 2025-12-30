「大模型第一股」智譜招股 最多回撥20% 入場費11737元

新股熱潮停不了，今日再有3隻新股同日招股，其中被稱為「大模型第一股」、「AI六小虎」之一的中國人工智能公司智譜 （2513） 今日（30日）起至下周一（5日）招股，擬發行3,741.95萬股H股，5%公開發售，但因其以特專科技公司（俗稱18C）章程申請上市，可最多回撥20%，招股價116.2元，集資約43.5億元，每手100股，入場費11,737.19元，預期將於2026年1月8日掛牌買賣，中金為獨家保薦人。

引入11名基石投資者

該股引入11名基石投資者，包括JSC International Investment Fund SPC（為及代表Qizhi SP行事）、JinYi Capital Multi-Strategy Fund SPC Ltd.（為及代表Structured Credit SP Fund行事）、Perseverance Asset Management、上海高毅及CICC Financial Trading Limited（就高毅場外掉期而言）、WT Asset Management、泰康人壽、廣發基金、3W Fund、霧凇、Optimas Capital Limited和凌雲光技術國際，投資總額合共約29.84億港元，佔比68.63%。

智譜致力於開發通用大模型，並營運於大語言模型（LLM）市場，為AI市場的一個細分領域，為機構客戶（包括私營企業及公共行業實體）及個人用戶（包括個人終端用戶及獨立開發者）提供通用大模型服務。根據弗若斯特沙利文資料，按2024年收入計，集團在中國獨立通用大模型開發商中位列第一，在所有通用大模型開發商中位列第二，市場份額為6.6%。

招股書指出，截至今年6月30日，集團的模型已為逾8,000家機構客戶提供支持；截至最後實際可行日期，已為約8,000萬台設備提供支持。

去年虧損擴大275%至逾29億

業績方面，智譜去年收入錄3.12億元（人民幣，下同），按年升150%，期內虧損29.58億元，按年擴大275%；若以今年上半年計，收入約1.91億元，按年升325%，期內虧損23.58億元，按年擴大90%。

至於是次集資所得款項淨額，約70%將用於持續增強在通用AI大模型方面的研發能力；約10%用於通過提供最新的基座模型以及訓練/推理工具及基礎設施，持續優化MaaS平台；約10%用於發展業務合作夥伴網絡及進行戰略投資；以及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。