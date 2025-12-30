恒指近平開 中芯升近3% 貴金屬股捱沽 6新股爆混戰｜港股開市

貴金屬狂潮衝高後，紛紛出現獲利回吐，現貨金價周一跌逾4%至4331.48美元，今早輕微回升，升約0.2%至4,339美元；現貨銀價周一更急瀉近9%至72.15美元，今早則反彈約1%至72.85美元。市場緊張情緒亦拖累了股市，美股三大指數集體向下，其中道指周一跌249點或0.51%，報48461點；標指跌24點或0.35%，報6905點；納指則跌118點或0.5%，報23474點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌0.67%至7636點。

Tesla旗下Cybertruck持續延期

焦點股中，Tesla（TSLA）Cybertruck項目持續延期，周一股價跌3.3%至459.64美元。韓國電池材料供應商L&F表示，與Tesla在2023年2月簽訂的3.83萬億韓元供貨合同金額大減99%；該材料原計劃用於Cybertruck電池，但車型推遲及消費者偏好轉移導致實際需求銳減。

港股方面，恒指今早高開1點，報25636點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）無起跌；騰訊（700）升0.3%；美團（3690）跌0.2%；京東（9618）升0.8%；百度（9888）則升逾3%，小米（1810）無起跌。

貴金屬狂潮退卻，相關股下跌，智匯礦業（2546）跌逾6%；贛鋒鋰業（1772）跌5.7%；洛鉬（3993）亦跌2%。此外，江銅（358）跌逾4%；紫金礦業（2899）跌2.2%；紫金黃金國際（2259）跌2.4%；中國白銀（815）則跌2.8%。

中芯國際406億購中芯北方股權

個股消息中，中芯國際（981）擬向國家集成電路基金等5名中芯北方股東發行股份購買其所持有標的公司49%股權，交易價格約406億元人民幣；完成後，中芯國際將持有中芯北方100%股權。該股開市報71.5元，升2.8%。

英矽智能公開發售超購1426倍

新股市場方面，今日6隻新股同日上市，其中英矽智能（3696）公開發售錄1,426倍超購，一手中籤率1%，國際發售超購逾25倍。該股開市報35元，升45%。

林清軒（2657）公開發售錄逾1,234倍超購，一手中籤率2%，國際發售超購逾18倍。該股開市報85元，升9%。

臥安機器人（6600）公開發售錄約253倍超購，一手中籤率7%，國際發售超購7.9倍。該股開市報73.8元，無起跌。

五一視界及美聯股份開市升近15%

五一視界（6651）公開發售錄約255倍超購，一手中籤率10%，國際發售超購1.6倍。該股開市報35元，升近15%。

美聯股份（2671）公開發售部分錄約145倍超購，一手中籤率0.75%，國際發售超購0.48倍。該股開市報8.21元，升逾15%。

迅策（3317）公開發售錄約6.2倍超購，一手中籤率約13%，國際發售超購2.1倍。該股開市報48.02元，微升不足1%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股34.14億元，其中招行（3968）、華虹半導體（1347）及江西銅（358）分別獲淨買入9.71億元、2.62億元及2,259萬元；而中移動（941）、阿里（9988）及紫金礦業（2899）分別遭淨賣出14.5億元、10.24億元及6.22億元。