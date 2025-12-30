恒指收升219點 百度及中芯表現亮麗 分析：明年港股仍具上行空間｜港股收市

2025年最後一個完整交易日，受到粉飾櫥窗效應、人民幣在岸價及離岸價雙雙升穿7算所推動，港股氣氛轉旺，恒生指數反彈219點。社交媒體巨擘 Meta收購新加坡AI初創Manus，刺激AI及半導體股表現，百度（9888）急升近9%，中芯（981）亦漲超過4%。大市總成交1,998億元，較上日減少一成一，並再次回到2,000億元以下。臨近長假期，北水「收爐」連續3日錄得淨流出，最新淨流出金額約38億元。

科指升1.7% 科技股跑贏大市

美股周一回軟，內地股市亦缺乏方向，上證綜指接近平收。恒生指數輕微高開1點之後，一度高見25930點，升295點，直逼26000點大關。恒指尾段升勢回順，收市報25854點，升幅0.9%。國企指數升1.1%，收市報8991點。科技股跑贏大市，全日升1.7%，收報5578點。

科技股成為大市焦點。Meta收購在中國成立、但已遷至新加坡的Manus，雖然沒有公布收購作價，但亦反映中國AI技術有一定實力。此外，內地「AI六小虎」之一的智譜（2513）及「國產GPU四小龍」之一的天數智芯（9903）開始招股，亦令市場將焦點放在AI及晶片板塊。

重磅AI概念股百度應聲炒上8.9%，收市報129.7元，商湯（020）亦漲2.3%，半新股諾比侃 （2635）更爆升超過一成一。晶片股方面，中芯升4.2%，收市報72.5元，成交超過67億元，華虹半導體（1347）亦抽高近4%。百度及中芯包辦恒指及國指的最大升幅成份股首兩位。

油價回升 中海油升近4%

其他股份方面，國際油價回升，帶動中海油（883）升近4%，中石油（857）亦漲逾2.4%。優必選（9880）主席承諾一年之內不會減持公司股份，股價急升8.3%。

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股反彈主要受惠於人民幣匯率走強，以及交投活躍度回升。對比全球主要股市，港股的估值依然吸引，認為明年港股仍存在上行空間，惟短期內恒指或仍受制於26000點關口。

---

恒指今早高開1點後，走勢持續向上，中午收市報25749點，升113點或0.44%，成交965.4億元；科指方面，中午收報5540點，升57點或1.04%。

科網股集體上漲，百度（9888）為表現最好藍籌，該股旗下蘿蔔快跑無人車將於英國佈局，以及自研AI晶片有望進入放量期，半日股價升6.88%至127.3元；阿里巴巴（9988）升0.7%；小米（1810）升0.73%；騰訊（700）升0.42%；美團（3690）升0.19%。

受累Labubu二手價回落

不過，泡泡瑪特（9992）仍持續跌勢，中午跌5.2%至189.5元，成表現最差藍籌。消息面上，泡泡瑪特旗下Labubu坐坐派對搪膠毛絨系列在二手平台價格回落，均價從1,478元人民幣跌至632元人民幣，跌幅逾一半，部分原價99元人民幣單款亦跌至82元人民幣。

此外，隨着英偉達（Nvidia）引領全球數據中心進行一場供電架構「革命」，將電壓標準從傳統的交流電轉向800伏直流電，引爆AI算力基礎設施升級潮，利好一眾半導體股走勢，其中英諾賽科（2577）半日升9.23%；芯智控股（2166）升3.59%；中芯國際（981）升3.24%；華虹半導體（1347）則升1.45%。

6隻新股 4隻升勢強勁

至於今日上市的6隻新股，當中4隻升勢強勁，英矽智能（3696）升34.14%；美聯股份（2671）升30%；五一視界（6651）升18.56%；林清軒（2657）升14.38%；不過，迅策（3317）半日「潛水」跌0.08%；臥安機器人（6600）則無起跌。

---

貴金屬狂潮衝高後，紛紛出現獲利回吐，現貨金價周一跌逾4%至4331.48美元，今早輕微回升，升約0.2%至4,339美元；現貨銀價周一更急瀉近9%至72.15美元，今早則反彈約1%至72.85美元。市場緊張情緒亦拖累了股市，美股三大指數集體向下，其中道指周一跌249點或0.51%，報48461點；標指跌24點或0.35%，報6905點；納指則跌118點或0.5%，報23474點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌0.67%至7636點。

Tesla旗下Cybertruck持續延期

焦點股中，Tesla（TSLA）Cybertruck項目持續延期，周一股價跌3.3%至459.64美元。韓國電池材料供應商L&F表示，與Tesla在2023年2月簽訂的3.83萬億韓元供貨合同金額大減99%；該材料原計劃用於Cybertruck電池，但車型推遲及消費者偏好轉移導致實際需求銳減。

港股方面，恒指今早高開1點，報25636點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）無起跌；騰訊（700）升0.3%；美團（3690）跌0.2%；京東（9618）升0.8%；百度（9888）則升逾3%，小米（1810）無起跌。

貴金屬狂潮退卻，相關股下跌，智匯礦業（2546）跌逾6%；贛鋒鋰業（1772）跌5.7%；洛鉬（3993）亦跌2%。此外，江銅（358）跌逾4%；紫金礦業（2899）跌2.2%；紫金黃金國際（2259）跌2.4%；中國白銀（815）則跌2.8%。

中芯國際406億購中芯北方股權

個股消息中，中芯國際（981）擬向國家集成電路基金等5名中芯北方股東發行股份購買其所持有標的公司49%股權，交易價格約406億元人民幣；完成後，中芯國際將持有中芯北方100%股權。該股開市報71.5元，升2.8%。

英矽智能公開發售超購1426倍

新股市場方面，今日6隻新股同日上市，其中英矽智能（3696）公開發售錄1,426倍超購，一手中籤率1%，國際發售超購逾25倍。該股開市報35元，升45%。

林清軒（2657）公開發售錄逾1,234倍超購，一手中籤率2%，國際發售超購逾18倍。該股開市報85元，升9%。

臥安機器人（6600）公開發售錄約253倍超購，一手中籤率7%，國際發售超購7.9倍。該股開市報73.8元，無起跌。

五一視界及美聯股份開市升近15%

五一視界（6651）公開發售錄約255倍超購，一手中籤率10%，國際發售超購1.6倍。該股開市報35元，升近15%。

美聯股份（2671）公開發售部分錄約145倍超購，一手中籤率0.75%，國際發售超購0.48倍。該股開市報8.21元，升逾15%。

迅策（3317）公開發售錄約6.2倍超購，一手中籤率約13%，國際發售超購2.1倍。該股開市報48.02元，微升不足1%。

北水動向方面，昨日淨賣出港股34.14億元，其中招行（3968）、華虹半導體（1347）及江西銅（358）分別獲淨買入9.71億元、2.62億元及2,259萬元；而中移動（941）、阿里（9988）及紫金礦業（2899）分別遭淨賣出14.5億元、10.24億元及6.22億元。