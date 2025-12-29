假期氣氛濃厚 美股三大指數早段回軟 金銀遭拋售

2025年已進入最後階段，隨著基金經理大多已休假，美股亦轉趨平靜，美股三大指數開市後微跌，至於早前狂炒的黃金白銀則從高位回落。

道指開市早段跌57點，報48653點，相當於0.1%跌幅。標普指數早段回落0.3%，報6907點，至於納斯達克指數早段亦跌0.6%，報23450點。

上周道指以及標普指數均曾創出歷史新高，但踏入本周，入市氣氛則較為審慎。至於貴金屬市場方面，隨著俄烏和談顯露曙光，金價從高位回落，最新報每盎司4386美元，跌3.2%。至於炒風更熱烈的白銀，最新報每盎司72.6美元，跌8.4%。

雖然金價回軟，但瑞銀仍然看好後市走勢，認為金價可挑戰每盎士5000美元水平。瑞銀報告指出，把明年3月、6月和9月的黃金目標價，從4500美元上調至5000美元。至於12個月後，即明年年底則為4800美元。