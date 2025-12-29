6新股同日暗盤 英矽智能曾升近九成 臥安機器人及迅策「破發」 分析：有賺先行食糊

新股市場非常熱鬧，明日（30日）將有6隻新股同日登陸聯交所，但6隻新股今（29日）暗盤表現不一，當中英矽智能（3696）曾升近九成，為表現最好新股，但其後升幅顯著收窄；五一視界（6651）亦升逾5成；林清軒（2657）及美聯股份（2671）則曾升約35%。不過，臥安機器人（6600）及迅策（3317）則齊齊「破發」，兩者分別曾跌近45%及38%。獨立股評人唐牛表示，抽中新股有盈利者，不妨先行食糊，但若抽中破發的兩隻股份，則建議及早止蝕。

相關文章：6隻新股混戰全面睇 專家教3大簡易選股條件 英矽智能暫秤先

英矽智能一手可賺逾萬元

英矽智能暗盤一度漲89.2%至45.5元，以一手500股計，最多賺10,725元；其後升幅收窄至56.34%，報37.6元。據券商資料顯示，抽乙組亦未能穩中一手英矽智能，要抽4000手才穩中1手，「頂頭槌飛」獲派3至4手。

五一視界暗盤亦同樣上漲，曾升逾54%至46.98元，以一手200股計，最多賺3,296元；其後報35元，續升14.75%。五一視界抽100手穩中1手，「頂頭槌飛」獲派27至28手。

林清軒抽乙組才穩中1手

林清軒暗盤最高見105元，升35%；其後升幅收窄，升26.66%報98.5元。抽乙組才穩中1手的林清軒，抽1400手穩中1手，「頂頭槌飛」獲派2至3手。

美聯股份暗盤最多升35.2%至9.6元，隨後升幅急劇回落，報7.31元，升2.96%。抽200手美聯股份穩中1手，「頂頭槌飛」獲派18至19手，上市價為招股價下限7.1元。

臥安機器人先升後急跌

臥安機器人一度高開見79元，隨後下挫最多45.8%見40元，其後跌幅收窄，暫報62元，跌15.99元。抽400手臥安機器人穩中1手，「頂頭槌飛」獲派34手。

迅策暗盤急跌37.5%，低見30元，隨後跌幅輕微收窄，報36.66元，跌23.62%。抽200手穩中1手的迅策，「頂頭槌飛」獲派56手，上市價為招股價下限48元。

相關文章：IPO改革後近30%新股首日倍升 壁仞科技成2026年頭炮 不可不知7件事