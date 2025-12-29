零跑汽車獲一汽溢價入股 股價曾升逾7% 朱江明回應稱實控人不會改變

零跑汽車（9863）今早（29日）公布，昨日與一汽股權訂立內資股認購協議，已有條件同意向一汽股權發行7,483.22萬股內資股，認購價為每股內資股50.03元人民幣（約55.29港元），較零跑汽車上周五（24日）H股收市價49.94元，溢價10.7%。該股股價今早曾升逾7%，高見53.5元，其後升幅收窄，暫報51.85元，升約3.8%。

另一方面，集團創辦人兼董事長朱江明回應內媒時表示，要保證實控人的控制權，這是不會改變的；有了大股東的加入和支持，以及戰略層面和產品層面的合作，公司的穩定性會更強。零跑副總裁李騰飛亦表示，無論是跟斯特蘭蒂斯（Stellantis）還是和一汽的合作，投資協議對股權比例都有明確約定，來保證公司實控人團隊的實控地位。

50%資金用於研發投入

公告提到，內資股認購事項所得款項總額為37.4億元人民幣（約41.4億港元）。其中約50%將用於研發投入，約25%將用於補充營運資金及一般公司用途，以及約25%將用於擴大銷售及服務網絡，並增強品牌知名度。

此外，是次發行股份數量相當於零跑已發行股份總數及經內資股認購事項擴大後公司經擴大已發行股份分別約5.26%及5%。內資股認購事項完成後，公司公眾持股量約45.61%，將繼續符合上市規則項下有關公眾持股量的規定。