東江環保運作不規範 遭深圳證監局採監管談話措施
更新時間：20:35 2025-12-28 HKT
發佈時間：20:35 2025-12-28 HKT
在深圳及香港兩地上市的東江環保（895）公布，近日收到中國證監會深圳監管局下發的監管談話措施決定書，指公司在財務會計核算、內部控制及公司治理等方面存在問題。
決定書指出，公司財務會計核算不規範，包括個別項目收入存在跨期確認、稀貴金屬回收業務及填埋氣發電業務收入確認不規範、陽極泥銷售業務收入確認的會計政策變更依據不足且成本核算不規範等。此外，公司治理亦存在問題，「三會」（股東會、董事會及監事會）運作不規範，內幕信息知情人檔案登記管理亦不合規。
深圳證監局決定對公司採取監管談話的監管措施，並要求公司董事長、總裁、財務總監及董事會秘書攜帶有效證件接受談話。公司表示高度重視此事，將組織人員深入學習相關法規，提升治理水平，並稱此監管措施不影響正常生產經營，提醒投資者注意風險。
