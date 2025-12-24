Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

零跑十周年 稱「剛過溫飽線」明年挑戰百萬輛銷售目標

股市
更新時間：13:59 2025-12-24 HKT
發佈時間：13:59 2025-12-24 HKT

零跑汽車（9863）迎來十周年之際，創始人、董事長兼首席執行官朱江明在公司微博發布全員信表示，公司今年11月15日累計銷售量突破50萬輛，提前達成了年度銷售目標，並直言「2026年我們要向着年銷百萬輛的目標發起挑戰」。該股周三收報49.94元，升1.75%。

不能再以「新勢力」自居

信中指出，零跑完成了5年前制定的目標，全年銷量接近60萬輛，有望實現全年盈利，是零跑成果最豐碩的一年。但他又坦言，「過去的十年我們很難，可以說是九死一生。現在我們也剛過溫飽線，遠遠沒到慶功的時候」。同時，公司不能再以「新勢力」自居，而要以一家可持續發展、值得尊敬的世界級車企來要求自己。

必須加強四項能力

展望未來，朱江明指公司2026年必須加強四項能力，包括技術必須持續創新、品質必須做到極致、必須加速海外市場的拓展，以及組織必須保持高效敏捷。

信末又提到，要警惕「勝利」、戒驕戒躁，雖然十年成績值得高興，但「距離成為世界級車企目標，差距還很遠」，創業心態不是口號，每一天都要有的危機感。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
港漂留港嘆孤單又貴租 博士生花200萬讀書 起薪僅2萬 「月入5萬才敢紮根」｜2025年回顧
投資理財
8小時前
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
港女曬$2樂悠咭自稱「本小姐」 相中「1破綻」全網起疑：60歲？本尊咁回應｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
連鎖酒家酒家推$28午市優惠！必食暖胃上湯蝦球伊麵／臘味糯米飯／避風塘鮑魚
飲食
2025-12-23 12:04 HKT
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅 妻子爆閨房樂：他真的很強 曾陷百億欠債風波
77歲「周潤發好拍檔」仍有性生活老而彌堅  妻子爆閨房樂：他真的很強  曾陷百億欠債風波
影視圈
4小時前
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
深水埗合益泰小食重開！火警後一度停業 馳名腸粉加價惹議 網民：幫手俾裝修費
飲食
23小時前
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
海兒私密性感美態意外一覽無遺  張佳添證《中4》特製腰間鏡頭  自信一部位可突圍而出
影視圈
19小時前
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
「最強小三」突搬離15萬月租山頂豪宅 內部奢華裝潢逐格睇 主人房內藏不能出鏡的東西變禁地
影視圈
21小時前
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
酒樓黑白筷子藏「貧富暗號」？公筷黑定白爆熱議 神解釋揭潛規則｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
前TVB「御用情婦」神隱多年終現身 嫁富二代老公淡出做少奶奶 狀態曝光散發無限女人味
影視圈
18小時前
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
梁愛豁達面對人生最後階段 上面收通告就拜拜 憶述亡子老淚縱橫：生生死死都係我自己一個人！
影視圈
5小時前