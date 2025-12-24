零跑十周年 稱「剛過溫飽線」明年挑戰百萬輛銷售目標

零跑汽車（9863）迎來十周年之際，創始人、董事長兼首席執行官朱江明在公司微博發布全員信表示，公司今年11月15日累計銷售量突破50萬輛，提前達成了年度銷售目標，並直言「2026年我們要向着年銷百萬輛的目標發起挑戰」。該股周三收報49.94元，升1.75%。

不能再以「新勢力」自居

信中指出，零跑完成了5年前制定的目標，全年銷量接近60萬輛，有望實現全年盈利，是零跑成果最豐碩的一年。但他又坦言，「過去的十年我們很難，可以說是九死一生。現在我們也剛過溫飽線，遠遠沒到慶功的時候」。同時，公司不能再以「新勢力」自居，而要以一家可持續發展、值得尊敬的世界級車企來要求自己。

必須加強四項能力

展望未來，朱江明指公司2026年必須加強四項能力，包括技術必須持續創新、品質必須做到極致、必須加速海外市場的拓展，以及組織必須保持高效敏捷。

信末又提到，要警惕「勝利」、戒驕戒躁，雖然十年成績值得高興，但「距離成為世界級車企目標，差距還很遠」，創業心態不是口號，每一天都要有的危機感。

