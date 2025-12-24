長假期前 港股暫難企穩二萬六｜古天后

12月24日，大致天晴，日間溫暖，明日天氣開始轉涼。美國公布上季GDP增長勝預期，第三季經濟錄得兩年最快增速，或窒礙聯儲局減息，債息掉頭回升，隔晚一度拖累美股走軟，但聖誕行情下，美股最終反覆向好。道指低開42點後，跌幅最多擴大至108點，其後曾倒升164點，道指收市報48442，升79點或0.16%；標指及納指則貼近高位收市，標指升31點或0.46%，報6909；納指升133點或0.57%，報23561。Nvidia股價回升3%，為升幅最大道指成份股；亞馬遜升1.6%；Alphabet反彈1.5%。麥當勞（McDonald's）跌1.7%，為表現最差道指成份股。

美第三季GDP加快至4.3%勝預期

美國第三季國內生產總值（GDP）由第二季3.8%加快至4.3%，遠勝預期3.3%，主要受惠於消費及商業開支表現強韌，以及貿易政策影響減退。至於聯儲局重視嘅通脹指標，核心個人消費開支平減指數（Core PCE）按季升2.9%，符合預期。GDP數據出爐後，美國10年期債息一度倒升3.5個基點，至4.204厘，其後回軟；對息口較敏感嘅2年期債息曾轉升5.2個基點，至3.555厘。美滙指數一度回落0.45%，至97.85，市場揣測日本可能干預滙市，日圓曾升0.89%，至155.65兌每美元。比特幣則回吐2.28%，至86834美元。

金屬價格已進入極度超買區

商品市場方面，地緣政治局勢緊張，現貨金價繼續破頂，最多升1.27%，突破4500美元大關並再刷新紀錄，而白銀則首度衝破70美元，升3.64%，至71.5815美元；倫敦期銅首次突破每噸12000美元，升2.07%，至12167美元歷史新高。近日金屬價格急升，已進入極度超買區，預期明年金屬價格表現較為平穩，難以再複製今年如火箭般升勢。

港股半日市料窄幅波動

港股昨日表現反覆，恒生指數高開74點，早段曾升125點，高見25927，午後轉跌，全日跌27點，報收25774；結束四日反彈升勢，成交額則縮減至1571億元，長假期前買賣兩閒。踏入12月後，港股成交維持淡靜，以致升市力度不足，但沽壓唔嚴重下，亦跌得溫和，港股暫仍未能最出上落市格局。不過美股出現聖誕行情，隔晚夜期跟ADR跟隨美股略為回升，重返25800水平之上，今早黑期亦於25800水平徘徊，料今早大市略為高開，但由於只有半日市關係，加上長假期在即，而下周二期指結算及下周只有三個半交易日，料交投維持淡靜。

由於沽空股份數量變化不大，暫再無挾淡倉誘因，預計半日市大市窄幅波動，唔會有太大變化。參考本月期權分佈，以乎結算日結算價維持於25300-26000之間對莊定最為有利，亦為期權玩家最痛結算點，估計大市於下周二結算日前難走出此範圍。留意多條移動平均線匯聚於25650-25950此區域之內，不排除今日大市仍會於此範圍內窄幅上落，除非大市下破25600水平，又或站穩26000水平，否則難見突破，半日市缸邊友參與度不高，提早收爐過聖誕，祝大家聖誕愉快！