平安夜半日市 恒指收升44點 中芯升逾3% 分析料有資金粉飾櫥窗｜港股開市

聖誕假期前夕，假期氣氛濃厚，美股隔晚走高，港股平安夜半日市維持日前窄幅上落市格局。恒指輕微高開後，在芯片股和部分國企股造好的支持下，反覆靠穩，最終全日25818點，僅升44點，半日市下，大市成交回落至925億元，不足千億，為去年底同樣半日市以來最少。不過北水卻轉流走11.75億元，7日連續流入趨勢斷纜。

恒指高開6點，一度最多升116點，其後倒跌2點，全日收報25818點，升44點。全日波幅僅118點。國指收報8915點，升1點；科指收報5499點，升10點。

美暫緩對華半導體徵新關稅18個月

美國暫緩對中國半導體徵新關稅18個月，同時據外電報道，NVIDIA已告知中國客芯片巨頭，計劃於明年2月中旬向中國客戶交付其性能排名第二的人工智能（AI）芯片H200。芯片股多數向上支持大市。據報部份產能加價一成的中芯（981）走高3.1%，收報71.05元，為表現最佳藍籌股，兼貢獻大市15點；上海復旦（1385）揚1.5%，收報43.4 元；華虹半導體（1347）升1.6%，收報71.45元；ASMPT（522）漲0.5%，收報77.8 元。

國資委籲明年國企改革「再上新台階」 ，且要加強上市公司質量和市值管理。部分國企股走高。中信股份（267）升0.6%，收報11.99 元；中國平安（2318）揚0.4%，收報66.2 元；中海油（883）則升0.2%，收報20.6元。

京東回應倉庫遭爆竊 股價無升跌

科網股則各自發展。阿里巴巴（9988）跌0.8%，收報146. 元；騰訊（700）下滑0.2%，收報603 元；小米（1810）則升不足0.1%，收報39.22 元。另外，外電報道京東（9618）法國一個倉庫遭爆竊，估計損失約3,700萬歐元（約3.4億港元）。不過京東回應事件時雖表示，相關方面披露的「重大損失數據」，與實際情況有較大出入，其股價無升跌，收報112.8元。

國際金價繼續破頂，一度升穿4500元，但部分黃金股未見隨金價向上。山東黃金（1787）跌1.8%，收報37.16 元；赤峰黃金（6693）跌1.7%，收報31.84 元；而紫金礦業（2899）揚1%，收報35.18 元；同系紫金黃金國際（2259）無升跌，收報153.5元。

彩星玩具失「忍者龜」 股價大跌15%

個股方面，百奧賽圖（2315） 獲納入港股通標的證券名單，即日生效，股價大升22.2%，收報35.08 元。融創中國（1918）昨日全面境外債務重組約96億美元的現有債務已獲全面解除及免除。該股漲0.8%，收報1.29元；彩星玩具（869）的「忍者龜」IP的特許權協議由2027年開始不獲續期，股價大跌14.7%，收報0.435元。

香港股票分析師協會副主席郭思治指出，港股下周就迎來期指轉倉及年結日，正有資金維穩股市，帶來粉飾櫥窗效應，因此港股周三表現靠穩。 他續指，臨近年底，料港股短期內交投氣氛不會過於熾熱，料恒指短期內若能突破26000點，才能上試本月高位26200點，10天線約25642點料有支持。

恒指今早高開5點後，表現窄幅上落，高低波幅僅118點，半日市收報25818點，升44點或0.17%，續企於20天線（25743）之上，成交925億元。科指方面，收報5499點，升10點或0.19%。

阿里及建行逆市向下

藍籌股中，滙控（005）及中芯（981）分別升1.2%及3.1%，連同升0.7%的友邦（1299）為主要貢獻恒指股份；不過，阿里巴巴（9988）逆市跌0.8%，建行（939）及工行（1398）亦分別跌0.7%及0.5%。消息面上，據報中芯已經對部份產能實施了漲價，漲幅約10%。

單計股價變幅，除了中芯之外，中國宏橋（1378）升2.3%，為表現最佳藍籌之一，長建（1038）及電能（006）亦齊齊升約1.8%。

百奧賽圖納北水大升22%

雖然金價高企，但部份金礦股出現獲利回吐，其中山東黃金（1787）跌1.85%；赤峰黃金（6693）跌1.7%；靈寶黃金（3330）亦跌0.2%；紫金礦業（2899）及紫金黃金國際（2259）則分別升1%及無起跌。

個股消息中，百奧賽圖（2315） 獲納入港股通標的證券名單，今日起生效，收市大升22%至35.08元。

美股三大指數聖誕節前繼續造好，道指周二收市升79點或0.16%，報48442點；標指升31點或0.46%，報6909點；納指升133點或0.57%，報23561點。此外，在地緣政治緊張局勢升級及聯儲局減息預期推動下，黃金和白銀再升至歷史新高，現貨金最新突破4,500美元關口，高見4519美元；白銀亦曾高見72.1美元高位。

Google明年推新款AI智能眼鏡

焦點股中，Nvidia（NVDA）據報已告知中國客戶，計劃於明年2月中旬交付其性能排名第二的AI晶片H200；該股周二升3%至189.21美元。此外，市傳Google（GOOGL）計劃於明年推出新款AI智能眼鏡，以與Meta等競爭對手展開差異化競爭；該股周二亦升1.5%至314.35美元。

阿里開源全新圖像生成模型

港股方面，恒指今早高開5點，報25780點。科網股普遍弱勢，阿里巴巴（9988）開源全新圖像生成模型Qwen-Image-Layered，首次在模型內實現PS級的圖層理解與圖像生成，股價開市報147元，跌0.14%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）跌0.4%；小米（1810）則跌0.3%。此外，中芯（981）據報部份產能加價一成，開市升逾2.1%。

黃金相關股繼續向上，招金（1818）升1.45%；山東黃金（1787）升1.43%；紫金礦業（2899）升1.26%；紫金黃金國際（2259）亦升0.9%；中國白銀集團（815）則升2.8%。

京東逾5萬件電子產品被盜

另一方面，據外媒引述消息指出，京東（9618）法國巴黎地區一個倉庫遭爆竊，逾5萬件電子產品被盜，包括手機、電腦和平板電腦等，估計損失約3,700萬歐元（約3.4億港元）。京東回應事件時表示，當地警方已介入調查處理，倉庫已恢復正常運營，但相關方面披露的「重大損失數據」，與實際情況有較大出入。該股開市報112.6元，跌0.2%。

融創完成全面境外債務重組

個股消息中，融創中國（1918）公佈完成全面境外債務重組，並於昨日（23日）生效，約96億美元的現有債務已獲全面解除及免除。該股開市報1.3元，升1.6%。

北水動向方面，昨日淨買入港股6.11億元，阿里（9988）、美團（3690）及紫金礦業（2899）分別獲淨買入13.6億元、2.23億元及1.12億元；而中移動（941）、騰訊（700）及快手（1024）分別遭淨賣出19.75億元、10.88億元及1.74億元。