6厘息愛股現吸納機會｜唐牛

股市
更新時間：08:57 2025-12-24 HKT
發佈時間：08:57 2025-12-24 HKT

平安夜半日市，連同下星期兩日半市（31日同樣半日市），2025年合計只餘下3個交易日。雖說假期氣氛濃厚，交投轉趨淡靜，但板塊炒作依然存在。好似星期一提過嘅平保（2318）及中國人壽（2628），昨日齊齊創出多年新高，還有以黃金為首的資源股，亦吸引不少資金進場起舞。

北水連日出手沽貨

有人歡喜有人愁，部份強勢板塊，近期有回落迹象，走勢最差嘅莫過於中資電訊股，本欄愛股中移動（941）已創出一個月低，但卻不容易找出跌市原因，實實在在的，就是北水連日出手沽貨。不過，有危就有機，中移動股息率已重上6厘，分段吸納的機會又出現了。

唐牛

本欄逢周一、三刊出

↓即睇減息部署↓

