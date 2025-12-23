「AI+大健康」平台赴港上市 輕鬆健康曾漲逾130%

隨著12月23日早上港交所的上市鐘聲響起，又一家國內數字健康服務平台正式踏入資本市場，開啟新的發展征程。

當日，輕鬆健康集團（2661）正式在香港聯合交易所主板掛牌上市，發行價22.68元，繼暗盤交易階段大漲逾110%後，上市首日該公司延續了高開高走的態勢。截至12月23日上午10點20分左右，輕鬆健康股價報52.65元，漲幅132.14%，總市值破百億，達108.66億元。

隨著人口老齡化及居民健康意識和服務需求提高，以及《「十四五」國民健康規劃》等政策支持，加之監管機制逐步完善，近年來互聯網醫療行業不僅走向規範化發展，市場規模也不斷向十萬億元突破。

作為一家已順利從早期保險科技服務商轉型為集健康管理、保險科技、醫療服務於一體的綜合數字健康平台，輕鬆健康無疑也站在了「風口」上，並將借力資本市場，進入新的增長周期。

規模增長提速 轉型初有成效

今年以來，港股IPO市場持續火熱，大部分醫療健康相關企業上市均獲得不俗成績，不僅招股期間認購倍數屢創新高，上市後股價及市值亦是持續上揚。

成立於2014年的輕鬆健康集團，業務包括健康管理、保險科技、醫療服務等，本次赴港上市發售股份總數約為2，654萬股，募資總金額約6億元。12月15日至18日的招股期間，該公司亦受到投資者追捧，超額認購倍數達1,421倍。

此外，《星島》了解到，2015—2020年，輕鬆健康已先後獲得7輪融資至少1.1億美元的資金支持，本次上市招股亦獲得廣東橫琴粵澳深度合作區澳琴合鳴投資合夥企業（有限合夥）的基石投資，後者斥資1億元認購了輕鬆健康近兩成發售股份，以真金白銀支持該公司的未來發展。

而輕鬆健康之所以能吸引資本市場的目光，源於其積累多年的市場地位及「肉眼可見」的業務增長潛力。

據沙利文報告，按2024年收入統計，輕鬆健康在國內數字綜合健康服務及健康保險服務市場排名第10位，在數字健康服務市場位列第七，行業地位穩固。

基於此，近年來輕鬆健康的營收規模一直處於穩定增長態勢中，2022—2024年，該公司營收分別為3.94億元、4.90億元、9.45億元，三年年複合增長率高達54.9%。同期經調整凈利潤分別為1.49億元、1.47億元、0.84億元。

2025年上半年，輕鬆健康營收進一步提高至6.56億元，同比增幅高達84.7%，經調整的凈利潤亦同比增長11.3%至約0.51億元，實現規模及盈利的雙增長。

分業務來看，健康服務收入快速增長，是輕鬆健康規模提速的最大推動力，也顯示出該公司從「保險為主」到「健康服務引領」的戰略轉型已初有成效。

《星島》了解到，輕鬆健康的數字綜合健康服務業務主要包括數字營銷（科普服務）、數字醫學研究輔助服務、綜合健康服務套餐、早篩及相關推廣咨詢服務，2022年該項業務收入約0.6億元，佔總營收比重僅15.2%，但2025年上半年卻已增長到5.03億元，比重提高至76.7%，近三年年均複合增長率高達221.26%，營收結構得到進一步的優化。

與此同時，輕鬆健康的保險相關業務2025年上半年收入達0.99億元，成為穩定的利潤支撐。

據悉，輕鬆健康目前已與58家保險公司達成合作、聯合推出294款健康保險產品，依托AI驅動的智能營銷平台與智能風控系統，實現產品匹配效率和運營效率雙提升。

業務合作與收入規模的穩定增長，則離不開輕鬆健康在AI技術與業務場景深度融合上的研發投入，2022—2025年上半年，輕鬆健康的研發開支分別為0.53億元、0.61億元、0.72億元、0.35億元，呈持續增長的趨勢。

「AI+大健康」背後商業版圖

國家衛健委數據顯示，截至2024年，我國診療人次已達68.76億人次，較2020年已上漲約20.73億人次，這一數字不僅意味著醫護人員問診次數的增加，也意味著居民對於疾病預防、早期篩查、長期隨訪和健康干預等多元化的、全周期的醫療服務的依賴度在不斷加深。

但星光證券研報指出，目前我國醫療服務需求與醫療資源供給之間的矛盾日漸突出。醫療資源地域供給不平衡，以及醫護人員面臨短缺等現實問題，使得整個醫療服務體系供給難以滿足快速增長的醫療服務需求。

AI等人工智能的快速發展，則為國內醫療服務行業尤其互聯網醫療破局提供了有效路徑。

一方面，隨著人口老齡化及慢病管理需求增長，傳統醫療模式亟待革新；另一方面，政策監管的深入也讓互聯網醫療逐步走向規範化，通過AI賦能醫療服務全生命周期，不僅有望紓解醫療資源供需矛盾，更能推動行業結構性變革。

在這一背景下，輕鬆健康憑借專有的AI技術棧AIcare，打造了「AI+健康服務+保險保障」的商業閉環模板，有望在風口上讓公司的商業價值進一步凸顯。

據了解，輕鬆健康的AIcare技術棧目前已廣泛應用於內容創作、智能承保、風險預測、理賠審核與健康管理等多個核心場景，形成「健康服務－數據洞察－保險保障」的獨特閉環；其AI健康服務智能體則在智能咨詢、慢性病監測、醫療決策支持等五大類場景落地。

如其2023年推出的生成式AI工具「輕鬆問醫Dr.GPT」，覆蓋智能咨詢、個性化健康管理、慢性病監測和心理咨詢等多個創新應用，既為用戶提供便捷專業的健康服務，也能輔助醫生提升診療效率。

可以佐證的數據是，目前輕鬆健康的銀河AI營銷平台已累計生成約0.13億條業務線索，按年化保費計，AI模型貢獻的線索價值由2022年的1.5%提升至2024年的23.3%，並在2025年上半年保持21.3%的高位。

而以2024年及2025年上半年數據計，輕鬆健康旗下的輕松保產品，從活躍用戶轉化而來的投保人數分別為30萬與20萬，對應購買轉化率分別為5.0%與6.7%。

除了用AI技術提升平台自身的用戶獲取率和參與度，並推動精準銷售活動外，輕鬆健康還能利用其鳳凰系統所搭載的AI算法，深度分析用戶健康數據，實現更精準的產品定價與風險控制，為合作的保險公司提供有力技術支持。

值得一提的是，目前輕鬆健康平台累計注冊用戶已達1.684億，且其中60.4%均為20–45歲核心健康消費群體，顯示出用戶規模背後所蘊藏的巨大需求潛力。

受此影響，輕鬆健康的用戶粘性亦保持著行業領先——第13個月留存率達92.2%，約46%投保用戶擁有多項保障，每位投保人平均持有2份保單。

以年輕群體為核心的高粘性用戶群體也意味著，在AI技術的加持下，服務效率與體驗不斷提升的輕鬆健康，將能精準解鎖更多的用戶需求，從而釋放更大且更高質量的增長潛力。

此次順利上市後，輕鬆健康方面亦向《星島》表示，公司將依托資本市場賦能，進一步深化技術研發與生態拓展。

招股書顯示，輕鬆健康的募資將重點用於AI技術升級、健康服務場景延伸及產業鏈資源整合，未來將持續強化「檢+醫+藥+康+險」生態閉環，將業務拓展至心理健康、慢病管理及國際健康保障市場，充分挖掘1.684億注冊用戶的生命周期價值。

《星島環球網》記者黃冬艷 廣州報道

