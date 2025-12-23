美股聖誕行情 助港股挑戰二萬六｜古天后

12月23日，大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光。投資者憧憬聖誕行情，美股周一三大指數造好，道指高開76點後，升幅擴大至最多322點，收市報48362，升227點或0.47%；標指連升三個交易日，完全收復本月失地，周一升43點或0.64%，報6878；納指升121點或0.52%，報23428。

重磅股中，Nvidia及Tesla股價收市分別升1.5%及1.6%；甲骨文（Oracle）繼續反彈，升3.3%，美光科技（Micron）績後持續做好，再升4%。地緣局勢緊張及聯儲局減息預期，帶動現貨金價再破頂，創4,443.82美元紀錄新高，急升2.43%；現貨白銀亦破頂升至69.4549美元，逼近70美元；倫敦期銅價亦破頂。金屬價格狂升，金礦股有追捧，Newmont及Barrick Mining股價升3.5%及1.9%。

高盛：小型股具大量投資機會

派拉蒙Skydance修訂收購華納兄弟探索的方案，股價升逾4%；雖然Netflix表示已對部分590億美元收購過渡貸款進行再融資，但無助股價表現，隔晚逆市跌1.2%。Nike回吐2.5%，為表現最差道指成份股；藥廠默克（Merck）升3.6%，為升幅最大道指成份股。

高盛策略員Ben Snider表示，基本宏觀展望情景下，追蹤美國小型股嘅羅素2000指數明年料升10%，接近標指12%預期回報，並稱財政政策改變、人工智能（AI）加快應用，以及併購增加，將為小型股製造大量投資機會。

日本央行上周五加息後日圓不升反跌，日本財務大臣片山皋月接受彭博訪問時形容，日圓走勢唔符合基本因素，主要由投機活動造成。日圓最多回升0.66%，至156.71兌每美元；美滙指數最多跌0.41%，至98.2。美國10年期債息曾跌2.7個基點，至4.154厘，對息口較敏感的2年期債息揚2.8個基點，至3.513厘。 聖誕行情下，資金再度risk on，比特幣一度重上9萬美元，升2.72%，至90,535美元。彭博報道指摩根大通正探討向機構投資者客戶提供加密貨幣交易服務。

恒指25000水平有一定防守力

至於昨日港股反覆向好，恒指高開105點後，一度升169點至25859高位，雖然午市一度倒跌19點，低見25671，但其後重拾升勢，全日升111點，報收25801，連升第四個交易日，不過由於長假期將至，全日成交額只有1,697億元，交投較為淡靜。至夜期時段，夜期及ADR跟隨美股向上，高水近百點，今早黑期亦於25900附近徘徊，即已重上100日線，料港股將高開。

港股上周一度逼近25000水平後反彈，已於該區域形成三底，反映大市於25000水平有一定防守力。日本央行上周落實加息，未見放鷹，加上美國經濟數據反映當地通脹壓力漸除，仍有一定減息空間，為市場消除不確定性，有助港股反彈，再度挑戰26000關口。不過港股能否企穩26000關口扭轉近日弱勢仍有待觀察，畢竟近日交投維持淡靜，確令港股上升動力大打折扣，加上本周僅餘下一個半交易日，不排除有資金趁反彈至26000水平減磅，窒礙港股升勢。

今日大市料可挑戰25950-26000水平，但此水平為50日線、10周線及20周線所在，即使成功挑戰，但未必能輕易企穩，大市至少要企穩於26000水平三個交易日，方能確定轉勢。上方26250-26300為日線保力加通道頂部，短線仍有一定阻力，至於後市要保持上升趨勢，不僅要成功企穩100日線（25868）及50日線（25957），最好能企穩於26000水平之上，而下方首個支持25750-25800，即20日線不容再失。

