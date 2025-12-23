恒指收跌27點 騰訊跌2% 快手挫3.5% 分析：下周有望突破二萬六｜港股收市

港股在聖誕長假期前夕高開低走，受制於兩萬六關口，終收報25774，跌27點，止步4連升累升566點或2.2%，全日高低波幅201點。大市成交額進一步萎縮至1571億元，為上月28日以來最少。港股和美股明日平安夜只有半日市。港股周四和周五全日休市；美股周四休市；內地本周則如常交易。

恒指高開74點，報25875，早段升幅曾擴大至125點，高見25927。不過，乏力向上兼轉跌，午後低見25726，跌75點，終收報25774，跌27點。國指和科指均止步連升兩日，國指收報8913點，跌25點；科指收報5488點，跌37點。

金價創新高 山東黃金升4.6%

美國與委內瑞拉的局勢升溫，資金泊入避險，加上美國減息預期升溫，明年有望減息兩次，令現貨金和白銀再創新高，連帶黃金股走高。山東黃金（1787）收報37.86元，升4.6%；招金礦業（1818）報33.18元，升2.8%；紫金黃金國際（2259）收報153.5元，升1.1%。但紫金礦業（2899）報34.84元，跌0.5%。現貨金曾高見每盎司4497.74美元，升1.2%；現貨白銀一度高見每盎司69.9929美元，上升1.4%。

科技股個別發展，快手（1024）為表現最差的恒指和國指成份股。快手公布，其快手應用的直播功能周一遭到網路攻擊，其他服務未受影響，而公司已第一時間啟動應預案，經全力處置與系統修復，已逐步恢復正常服務。公司已就上述事宜向公安機關報警並向相關部門報告，並將視情況採取其他適當的法律補救措施。快手收報64.35元，跌3.5%；騰訊（700）報602元，跌2%。

小米澄清與內地軍事無關聯

多名美國議員致信美國國防部長Pete Hegseth，敦促將小米（1810）等中國科技公司，列入涉嫌協助中國軍方的1260H條款名單。即使小米發聲明澄清，但股價仍下挫，收報39.2元，跌1.5%。小米在聲明指，將公司列入該名單沒有依據，公司不是中國軍事公司，亦未與任何中國軍方實體存在隸屬或關聯關係，過去、現在仍然是一家消費品公司，只提供面向民用和商業用途的產品與服務。不過，阿里巴巴（9988）報147.2元，升0.5%；京東（9618）收報112.8元，升0.4%；美團（3690）報103.2元，升0.4%。

重磅股方面，石藥集團（1093）收報8.88元，升7.6%，為表現最好的恒指和國指成份股。國泰航空（293）預計今年全年業績將超越去年，刺激股價造好，收報12.88元，升7.2%。

李澤銘：下周望26000至26500

紅蟻資本投資總監李澤銘估計，受惠於近來內地的流動性改善，北水逐步回來，以及美國降息預期加劇，港股的表現不會太差，下周突破二萬六的機會較大。如果事成，恒指有望下周回升至26000至26500水平。除非有大事發生外，否則港股本周三無可避免地大市成交額將會減少。

1220：港股今早在26000關前窄幅上落，恒指今早高開74點，最多曾升125點， 高見25927點。中午收報25848點，升47點或0.18%，成交額872.89億元。科指半日跌22點或0.42%，報5503點。

科網股個別發展，京東（9618）升0.98%；阿里巴巴（9988）升0.68%；美團（3690）升0.38%；騰訊（700）及小米（1810）分別跌1.46%及1.65%。

快手：已緊急修復並報警

快手（1024）平台出現大量色情內容，該公司回應指平台遭到攻擊，已緊急處理修復，並向公安機關報警。快手半日跌3.59%，報64.3元。

石藥集團（1093）升6.42%，為表現最好藍籌，該公司的執行董事兼主席蔡東晨周一（22日）以每股均價8.1957元，增持公司1,345.4萬股，涉1.1億元。

國泰航空（293）昨日公佈11月客貨運量數據，並預期下半年業績表現理想，全年業績預計將超越去年表現。國泰中午收報12.93元，升7.57%。

據報鄭氏家族擬售倫敦瑰麗酒店

《彭博》引述消息報道指，新世界鄭氏家族擬出售倫敦瑰麗酒店。周大福（1929）半日升1.65%；新世界（017）跌0.27%；周大福創建（659）升0.26%。

今早有3隻新股掛牌，諾比侃（2635） 中午收報351元，較招股價80元高出338.7%；輕鬆健康（2661）中午收報55.25元，較招股價22.68元高出143.6%。翰思艾泰（3378）則「破發」，半日報18.25元，較招股價32元低42.9%。

0930：美國聯儲局理事米蘭表示，如果明年不繼續減息，可能面臨衰退風險，刺激市場對減息預期升溫；另一方面，美國與伊朗和委內瑞拉之間的地緣政治局勢緊張，令資金流向貴金屬市場，帶動金銀創新高，現貨金價創4,470美元新高，銀價亦升穿69美元關口，暫報69.18美元。

Nvidia據報明年向中國供應H200晶片

美股三大指數周一向好，道指升227點或0.47%，報48362點；標指升43點或0.64%，報6878點；納指升121點或0.52%，報23428點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一升0.58%至7683點。

焦點股中，英偉達（Nvidia，NVDA）據報明年2月中前向中國供應H200人工智能晶片，目前正待中國批准，該股收升1.5%至183.69美元。此外，Google母公司Alphabet（GOOGL）將以47.5億美元現金收購數據中心和能源基礎設施公司Intersect，並同時承擔其相關債務；該股收升0.85%至309.78美元。

金價高企 黃金相關股向上

港股方面，恒指今早高開74點，報25875點。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.2%；騰訊（700）跌0.2%；美團（3690）升0.9%；京東（9618）升0.4%；小米（1810）則跌0.3%。

此外，黃金相關股向上，山東黃金（1787）升3.2%；靈寶黃金（3330）升2.5%；紫金黃金國際（2259）升2.5%；紫金礦業（2899）則升1.2%。

快手平台遭黑灰產業攻擊

個股消息中，快手（1024）平台出現大量色情內容，公司回應稱當晚10時左右，平台遭到黑灰產業攻擊，目前已緊急處理修復中，並指平台堅決抵制違規內容，相應情況已上報給相關部門，並向公安機關報警。該股開市報64.5元，跌3.3%。

翰思艾泰公開發售超購3073倍

新股方面，翰思艾泰（3378）公開發售部份錄得3,073倍超購，一手中籤率1%，國際發售超購逾4倍，開市報28.9元，跌9.7%。

輕鬆健康公開發售超購1420倍

輕鬆健康（2661）公開發售部份錄得逾1,420倍超購，一手中籤率6%，國際發售超購近2倍，開市報50元，大升120%。

諾比侃公開發售超購187倍

諾比侃（2635）公開發售部份錄得逾187倍超額認購，一手中籤率3%，國際發售超購1倍，開市報319.8元，大升300%。

北水動向方面，昨日淨買入港股31.26億元，中芯（981）、小米（1810）及騰訊（700）分別獲淨買入7.31億、6.87億及5.97億元；而中移動（941）、阿里（9988）及泡泡瑪特（9992）則分別遭淨賣出5.79億元、5.2億元及2,545萬元。