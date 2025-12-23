「聖誕鐘，買滙豐」10年中8次 下月私有化恒生料續利好 專家籲提防反高潮

傳統投資智慧一直流傳一句「聖誕鐘，買滙豐」的俗語，意指12月初的聖誕節前夕買入滙豐（005）及持有至翌年，可望獲得不錯收益。翻查資料顯示，截至周一（22日）為止，滙豐本月已累升近11%，並且是自2016年起至今近10年內第8次「佈佳音」，即應驗機率達8成。展望明年，滙豐明年1月將面臨恒生私有化表決，有分析認為有關收購將有助其財富管理業務進一步發展，並看好股價升至130元；不過，亦有意見指當消息正式落實後，投資者需提防「反高潮」。

今年一直走高 不只季節性因素

香港股票分析師協會副主席潘鐵珊接受《星島頭條》訪問時表示，不太認同「聖誕鐘，買滙豐」一言。他解釋指，這句話在很久之前出現，是因為市場認為滙豐往往是年尾最後一波熱潮才炒起，但近年已不再有這種現象，原因之一是滙豐在恒指中佔比已較少，而且今年該股一直走高，亦不見存在季節性因素。

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城接受訪問時則表示，今年「聖誕鐘，買滙豐」應驗原因包括滙豐員工的Stock Option一般在11月至明年3月可以執行，會對其年尾表現有幫助，同時外資銀行近期業績是實實在在地表現不錯，亦是利好原因之一。

業務前景向好 惟已表明不回購

對於投資者現價能否再買入滙豐，潘鐵珊認為滙豐業務一直穩健，過去受商業房貸的影響在各銀行之中也較少，加上美國聯儲局、以至環球息口向下，香港和英國營商環境也正在轉好，預期信貸會維持一定增長，對其業務會有更多幫助。此外，滙豐一直在重組業務，包括簡化各個部門、嚴謹執行問責制，以及進一步剝離非核心業務，相對對於未來業務的協同效應會更大。

股價方面，他認為滙豐息率仍吸引，相對渣打也好一點，投資者可候115元買入， 目標價130元，止蝕位定於買入價10%。他又提到，恒生如無意外將於明年1月落實私有化及退市，屆時或有恒生股東會轉投滙豐。

不過，溫鋼城直言滙控股價前景只是一般，因為不知不覺已升越120元，預期息率只有近5厘水平，同時當私有化恒生落實後，滙豐早已表明不會回購，對股價來講會有一個負面打擊；第二，考慮到滙豐花了一大筆錢私有化後，派息率方面亦可能會下跌。

私有化恒生 具長遠利好作用

針對恒生私有化將於明年1月8日作出表決，由於滙豐持股量高逾63%，即使計及「人頭飛」因素，溫鋼城相信滙豐也有把握成功作出收購。他又提到，恒生現階段估值不算貴，對滙豐具長遠利好作用；雖然恒生今年業績預期有所倒退，短線而言會帶來一定影響，但相信明年業績將有望改善及抵銷有關因素。

潘鐵珊亦提到，當滙控私有化恒生後，預期將會令其財富管理業務有更大協同效應，以及有更大的發展空間，

除了滙豐之外，收息一族又有甚麼好選擇呢？溫鋼城認為，中資國有銀行息率一直高企，甚至內險股現時距離以往PB（市賬率）均值來說也不算高，息率亦有5厘左右；此外，部份資源股息率更達5厘至8厘之間，加上中資電訊股等選擇，因此投資者毋須為了滙豐而放棄「整個森林」，並可以考慮在高位減一減倉。他又補充，當恒生私有化消息正式落實後，不排除資金會選擇在高位出貨，造成「反高潮」。

