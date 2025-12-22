四新股首日齊潛水 明基醫院曾跌40%最慘 南華期貨：順應國際化趨勢上市

四隻新股今日於港交所首日掛牌，齊齊逆市潛水，當中內地民營綜合醫院明基醫院（2581）曾跌逾40%，低見5.42元，每手500股賬蝕1,960元，為蝕錢最多股份；暫報5.5元，續跌逾40%。

其餘3隻新股中，期貨公司南華期貨（2691）今早一度曾跌近28%，低見8.7元，每手500股賬面蝕1,650元；其後跌幅收窄，暫報9.55元

此外，生物製藥公司華芢生物（2396）曾跌19%至31元，每手200股賬蝕1,440元；暫報37.06元，跌幅縮至近3%。

至於國有文旅企業印象大紅袍（2695）曾跌26%至2.66元，每手1,000股賬蝕940元；暫報2.67元，續瀉逾25%。

南華期貨料「內卷」趨緩和

南華期貨董事長羅旭峰表示，公司擇機赴港上市，核心是順應國際化進程加速趨勢，借助香港資本市場充實海外業務资金。作為綜合性期貨公司，已在香港設立海外總部，並於新加坡、芝加哥、倫敦佈局持牌分支機構，近年海外業務保持數十個百分點的高速增長。

談及內地市場競爭，他坦言此前存在競爭過度現象，但認為市場會通過自我糾正回歸正軌，「反內卷」呼聲也將發揮正面作用，預計經行業淘汰戰後，國內市場競爭將逐步緩和，而國際化仍是中資期貨公司的重要發展選擇。

印象大紅袍盼武夷山成遊客首選

印象大紅袍董事長衷柏夷稱，公司第三次遞表終獲上市成功，上市過程漫長複雜，幸憑團隊共同努力獲得市場認可。作為內地文旅演藝頭部品牌，核心演出收入佔比頗高，未來計劃複製成功經驗，先開展管理輸出，後推動演藝項目建設。

海外佈局方面，將以香港為基礎，聯合境外團隊開展雙向、多方位市場聯動；境內則以核心演出為樞紐，整合旗下文旅小鎮、茶旅酒店等資源，打造武夷山夜間旅遊核心聚集地，力爭成為遊客首選目的地。