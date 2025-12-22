Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日升51點 小米逆市跌 中芯大升逾7% 黃金相關股炒上｜港股開市

股市
更新時間：12:15 2025-12-22 HKT
發佈時間：09:27 2025-12-22 HKT

恒指今早高開105點後，窄幅上落，雖然升幅曾擴大至169點，高見25859點，但好快就調頭回落，更一度倒跌6點，截至中午則報25742點，升51點或0.2%，成交955億元。科指方面，中午報5528點，升49點或0.9%。

國家大基金三期入股安捷利美維

藍籌股中，中芯（981）半日大升7.3%，連同滙控（005）升1.3%及阿里（9988）升0.8%，力撐大市；相反，小米（1810）近日表現弱勢，半日再跌逾2%。

消息面上，據內媒報道指出，國家大基金三期旗下國投集新股權投資基金、國新發展投資管理有限公司，以及廣州產業投資控股集團有限公司等入股安捷利美維，或是出於對公司在封裝載板等領域技術實力的認可，並有望通過資本注入加速其高端載板產能建設與技術迭代，填補國內空白。至於IC載板是連接芯片與PCB的核心載體，技術壁壘高、國產化率低，正是大基金三期重點突破的方向之一。

除了中芯急升之外，華虹半導體（1347）半日升逾5%；英諾賽科（2577）升逾4%，ASMPT（522）及中興（763）亦升逾2%。

另一方面，國際金價銀價向上，相關股亦見炒上，其中靈寶黃金（3330）半日升逾6%；中國白銀（815）升5.8%，紫金礦業（2899）及紫金黃金國際（2259）分別升逾3%及2.5%。

—————

臨近聖誕佳節，港股本周僅有2.5個交易日，周三平安夜只有半日市，周四和周五全日休市，有分析預計港股本周將會淡靜，恒指於25500至26500點上落，但「出行股」有機會落鑊炒上。另一方面，新股相當熱鬧，今日有4隻新股齊登場掛牌，明日（23日）則有6隻新股同日截飛。美股周三亦只有半日市，周四休市；內地則如常交易。本報統計過去3年的聖誕周，恒指錄得兩升一跌，2022年及2024年分別累計升0.01%和1.9%；2023年則跌2.7%。

恒指今早高開105點，報25795點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.48%；騰訊（700）升0.98%；美團（3690）升1.46%；京東（9618）升0.09%；惟小米（1810）跌0.4%。

中國神華購母企資產涉1336億

個股消息中，中國神華（1088）宣布資產重組，擬透過發行A股及支付現金方式，收購控股股東國家能源集團及其子公司西部能源旗下12家標的公司，交易總對價近1,336億元人民幣，30%將透過發行對價股支付，餘額70%以現金結算。同時，上市公司擬向不超過35名特定投資者發行A股股份募集資金不超過200億人民幣。該股開市報40.28元，升1.5%。

華芢生物超購790倍

新股市場方面，4隻新股首日掛牌，有3隻大幅「潛水」。其中華芢生物（2396）公開發售錄約790倍超購，一手中籤率2.5%，國際發售超購5倍，該股開市報33.8元，跌11.5%。

印象大紅袍超購3396倍

印象大紅袍（2695）公開發售錄約3,396倍超購，一手中籤率0.8%，國際發售錄得0.91倍超購，開市報3.26元，跌逾9%。

此外，明基醫院（2581）公開發售錄逾5倍超購，一手中籤率50.01%，國際發售錄得0.28倍超購，開市報6.5元，跌30%。希迪智駕（3881）公開發售錄21.5倍超購，一手中籤率50%，國際發售超購1.1倍，開市報227元，無起跌。

伍禮賢料恒指25500至26500上落

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，由於上周五港股ADR指數有升幅，預計今日港股會溫和上升，但整體本周將延續上周的淡靜情況，即成交及波幅低，料恒指於25500至26500點上落。同時，出行股或有炒作，尤其看好中資航空股，料受惠定單量因元旦假期而上漲、油價向下及人民幣走強。他又提及，美國周二公布第3季國內生產總值（GDP），備受投資者關注，以了解美國經濟情況。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
55歲前「TVB金牌司儀」今年初破產  開班當導師重新出發  首開腔談困境：於谷底徘徊
影視圈
21小時前
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
古天樂冬至送暖！與多名藝人驚喜現身過渡屋 與大埔災民食盆菜
社會
2025-12-21 12:39 HKT
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
蘇民峰2026馬年運程︱12生肖運勢逐個睇！長者屬馬兔健康要小心 3個生肖旺桃花易脫單
生活百科
23小時前
警方拘捕15人，檢獲大批證物。梁國峰攝
01:28
上環10億日圓劫案│警方拘15人涉串謀行劫 包括主腦及落手劫匪 未起回巨款
突發
1小時前
考車牌︱元旦起禁考試車用「外掛」睇位 教車師傅爆行家出貓離譜玩爛規矩：考生勢更易肥佬
社會
23小時前
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
視后胡定欣新婚豪宅曝光 擺2米巨型聖誕樹綽綽有餘 裝修簡約有品味盡顯低調奢華
影視圈
4小時前
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱 早月曾入ICU跟死神搏鬥
75歲《愛回家》男星「人間蒸發」2個月  受病魔折磨變口窒氣弱  早月曾入ICU跟死神搏鬥
影視圈
3小時前
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
「富貴港姐」認跟老公少做一件事 結婚2年新鮮感已過 靠虛擬搞掂未能完美
影視圈
18小時前
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
78歲林子祥頸上現「離奇狀況」  進食精神渙散跟唔切老婆  狀態直線下滑令人擔憂
影視圈
15小時前
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂
公屋男分享自己裝修經驗 跟足5個步驟重油牆身 廚廁天花吊頂買料500元搞掂｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-21 13:24 HKT