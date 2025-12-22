Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中特估中堅靚圖尋頂中｜唐牛

股市
更新時間：08:54 2025-12-22 HKT
發佈時間：08:54 2025-12-22 HKT

本欄近期炒多了內險股，無他，作為中特估的中堅份子，下方支持力夠，上方則仍在尋頂中，每次回調倘身體力行撈貨，食糊只是時間問題。

平保圖表靚絕內險股

中國人壽（2628）係本欄主打，股價已創10年新高，符合「冇蟹貨」的炒法，加上H股較A股平逾四成，容易北水進場。不過，近日好兄弟平保（2318）後發先至，圖表計靚絕內險股。

大摩發表報告，將平保加入重點名單，睇好集團可抓住居民理財、醫療健康和養老領域的關鍵增長機會，市場主要擔憂正在逐步消退亦利好估值提升，目標價大升至89元，與上日收市價比較，潛在升幅達36%！

唐牛

本欄逢周一、三刊出

