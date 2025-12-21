Nike中國市場經營收入急降17% 料持續弱勢至2026年

美國運動用品公司Nike上周五收市股價急瀉10.5%，主要由於中國市場季度經營收入急降17%，觸發投資者對Nike業績前景的憂慮，並拋售其股份。

Nike毛利率下降3個百分點

Nike較早前公布，2026年第二財政季度純利錄得7.92億美元，按年下降32%；每股賺53美仙，優於預期的38美仙。經營收入報124.3億美元，亦勝過分析員估計的122.2億美元，按年增長1%。受到關稅上漲影響，Nike毛利率下降了3個百分點，庫存跌3%。

期內，北美地區的銷售額增長9%，達到56.3億美元，但大中華區銷售下降17%，至14.2億美元。受新冠疫情影響，中國市場消費需求大幅放緩，疫情後銷售表現一直波動。

花旗分析員指出，Nike管理層預計中國市場的疲弱趨勢將持續到2026年，凸顯了當前復甦進程的複雜性；而Nike在中國的業績表現，亦令花旗對該公司2027年的復甦前景持謹慎態度。

adidas中國市場經營收入增10%

Nike預計，第三財季經營收入將出現個位數百分比的下滑，北美市場將達到溫和增長，集團預計毛利率將下降1.75至2.25個百分點，其中，關稅將造成3.15個百分點的損失。

Nike兩個主要競爭對手在中國市場表現參差，adidas在第三季業績報告中公布，中國市場經營收入增長10%，另一個同業Puma在第三季報告中表示，由於大中華區批發業務大幅下滑，亞太地區銷售額下降9%。