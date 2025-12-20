4新股下周一上市暗盤表現參差 華芢生物獨自報捷 明基醫院一手蝕逾千元

下周一將有4隻新股登陸聯交所，惟表現參差，當中只有「B仔股」華芢生物（2396）的暗盤表現報捷，於三大暗盤場升0.5%至5.8%，一手200股帳面賺40元至440元；「細細隻」的印象大紅袍（2695）好壞參半；有基石投資者助陣的明基醫院（2581）更潛水，一手帳面蝕1120元至1185元。至於昨日掛牌的兩隻新股同樣走勢兩極，「頂頭槌飛」都要抽籤的智匯礦業（2546）收市較招股價高90.7%；特專科技公司希迪智駕（3881）則「破發」，跌13.7%，一手帳面蝕360元，每個「頂頭槌飛」大戶勁蝕逾41.8萬元。

新股市場有暗湧，昨日有4隻新股有暗盤交易，當中集資額最少的印象大紅袍本來一馬當先，在富途暗盤場曾較定價3.6元急飆1.5倍，高見9元，惟其後急挫，終收報4.01元，升11.4%，一手賺410元。不過，該股在耀才和輝立暗盤分別跌3.1%和4.4%，一手蝕110元和160元。唯一有基石投資者助陣的明基醫院（2581）則包尾，於三大暗盤場跌24%至25.4%，一手500股帳面蝕1120元至1185元。A股南華期貨（2691）亦「潛水」，跌7.4%至9.2%，一手500股帳面蝕445元至550元。

智匯礦業首掛飆9成

昨日亮相的新股方面，西藏礦業公司智匯礦業旗開得勝，曾較上市價4.51元最多揚逾1.4倍，最終收報8.6元，較招股價高90.7%，一手1000股帳面賺4090元。該股一手難求，公開發售超購近5247.2倍，有2591張「頂頭槌飛」，當中1516人或58.5%獲發一手，另國際配售輕微超購1.7倍。公開發售超購近21.6倍的希迪智駕則以上市價263元平開，已是全日高位，隨即急插，最終收報227元，較招股價低13.7%，一手10股帳面蝕360元。該股有5張「頂頭槌飛」，每人獲派1162手，以昨日收市價計，即大戶勁蝕逾41.8萬元，另抽4手穩中一手，國際配售輕微超購1.1倍。

翰思艾泰傳6000手方穩中

至於緊接落場的3隻新股傳出分配結果，均是抽乙組才穩中1手。「B仔股」翰思艾泰（3378）抽6000手才穩中1手，「頂頭槌飛」獲派1至2手，以招股價上限32元定價。抽1250手至6635手（頂頭槌飛）輕鬆健康（2661）都是獲派1至2手。抽1000手諾比侃（2635）穩中6手，「頂頭槌飛」獲派17至18手，以招股價下限80元定價。

天數智芯據報通過上市聆訊

一眾焦點新股排隊上市，中國首間實現推理通用GPU晶片量產的天數智芯近日通過上市聆訊，IFR引述消息指，該公司計劃最早本月開始建簿，集資約3億美元。另內地「AI六小虎」之一的稀宇科技（MiniMax）計劃下周開始預路演，集資約6億美元，明年1月第二周建簿。

彭博報道，中國投資公司普洛斯（GLP）已選定負責其香港上市的投行，包括花旗、德銀、富瑞和大摩，可能最快明年上半年掛牌。

傳考慮明年在港上市的內地人形機械人獨角獸銀河通用公布，完成新一輪逾3億美元融資，由中國移動鏈長基金領投、中金資本、中科院基金等投資平台及產業巨頭聯合注資。有內媒引述知情人士指，銀河通用機械人累計融資額約8億美元，估值達30億美元，是目前人形機械人行業最高估值。