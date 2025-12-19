奧動新能源挾換電技術來港集資　市場關注虧轉盈路線圖

據星島環球網報道，深耕換電領域的奧動新能源股份有限公司（下稱「奧動」）近日正式向港交所主板遞交上市申請，向「換電第一股」發起衝擊。

在全球新能源汽車行業熱潮來臨的前夕，「玩具大王」蔡東青聯手換電技術專家張建平創辦了奧動，憑藉獨立第三方換電平台定位與領先的換電速度，吸引豐田、軟銀、蔚來等眾多國際產業資本入局，估值一度攀升至119億元。

然而，隨著快充、超充基建的逐步完善以及電池技術的迭代升級，換電「快」的核心優勢被逐漸抹平，自2023年起，奧動步入發展下坡路。

深挖奧動招股書，呈現在我們眼前的是一個戰略轉型失利、營收下滑、業務收縮、持續巨虧的「跛腳巨人」。

超充攻破換電護城河

奧動成立於2016年，其收購的子公司上海電巴早在2009年便已佈局動力電池業務。更早之前，由聯合創始人張建平帶領的隊伍還曾參與過北京奧運、上海世博、廣州亞運等換電工作。

奧動主要通過設備銷售、自營換電站運營等模式，為相關企業及個人用戶提供換電服務。依託自研的卡扣式底盤換電技術，奧動實現了行業領先的換電效率——乘用車最快20秒完成換電，輕卡最快30秒，重卡最快40秒。

截至2025年6月30日，奧動的智慧能源服務平台已連接521座換電站，其中自有換電站267座；平台註冊汽車超13萬輛，管理電池數量超16萬塊。

根據灼識諮詢數據，按2024年換電站運營服務收入計算，奧動是中國規模最大的獨立第三方換電解決方案提供商。

然而，新能源汽車補能賽道上，充電與換電兩大路線的博弈一直存在。近幾年隨著快充、超充、閃充等技術大爆發，充電正在快速瓦解換電的「速度護城河」。

據《星島》了解，比亞迪的兆瓦閃充設施最高峰值充電速度達1秒2公里，普通乘用車在5—10分鐘內即可充滿電。

技術衝擊下，除了在輕卡、重卡、出租車等商用或營運車輛領域，換電模式在廣闊的乘用車市場正逐漸失去其存在的合理性。

三年半虧損20億元

在發展初期，奧動的核心收入來源為換電設備銷售。但後續公司業務重心逐步轉向自營換電站的重資產模式。截至2025年上半年，奧動換電服務收入佔比已躍升至69.8%，而設備銷售收入佔比則降至17.1%。

高投入且長回收週期的自營模式，顯著拖累了奧動的財務表現。

自2022年以來，奧動毛利率持續為負，2025年上半年整體毛損率達8.9%，其中自有換電站業務毛損率達23.3%。作為對比，輕資產屬性的換電運營服務業務上半年毛利率高達58.7%，但該板塊貢獻收入佔比只有一成。

據《星島》記者統計，2022年初至2025年6月底，奧動累計虧損金額達20.16億元。

為應對經營壓力，奧動過去幾年逐步放緩新建自營換電站的節奏，同時關停部分效益不佳的站點。截至2025年6月底，奧動自營換電站數量降至267個，較2023年高峰期減少54個，這也直接導致公司營收持續收窄，2025年上半年營收同比下降32%。

此外，奧動還通過裁員精簡成本，2025年內減員逾90人；同時計劃優化研發資源配置，將部分商用車換電模塊委託外部代工生產。

「畫餅」融資，估值曾破百億

在那個依靠慢充的年代，憑藉著極速換電技術，奧動早期融資無往不利。

2018年，奧動引入蔚來資本戰略投資，隨後通過多輪融資引入了廣州國資金控基金、豐田TERRAS 、韓國KIP、中石化恩澤基金、軟銀能源等二十餘家投資者，註冊資本也從最開始的3.7億元擴充到95.1億元。2022年1月的B+++輪融資時，奧動融資對價達12.55元/股，據此估值達119億元。

截至目前，蔡東青直接擁有奧動39.11%的股份，並通過員工持股平台珠海奧立持有0.99%的股份，聯合創始人張建平則擁有13.24%的股份。

在2020年至2021年間，奧動曾給投資人畫下過一張大餅：到2025年進入全國100座城市，建設5000座換電站，服務200萬輛車。

然而到2025年，奧動實際達成的目標只有計劃的二十分之一，這裏面既有充電技術爆發的因素，也有車企電池規格難統一、重資產投資過大等原因。

值得注意的是，在衝刺港股的關鍵節點，奧動董事會還出現重大變動：2025年3月，六名董事（陳煜凱、陳岱君、葉輝等）同日辭職，同年10月董事唐殿欽也離任。

而在新任董事會補位人員中，出現了蔡東青家族成員的身影——其大舅子陳紹文於2025年10月25日被委任為執行董事。這一調整意味著，奧動在治理層面選擇回歸「家族式」信任紐帶。

見習記者 屈慧 廣州報道