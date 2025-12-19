Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

奧動新能源挾換電技術來港集資　市場關注虧轉盈路線圖

股市
更新時間：20:03 2025-12-19 HKT
發佈時間：20:03 2025-12-19 HKT

據星島環球網報道，深耕換電領域的奧動新能源股份有限公司（下稱「奧動」）近日正式向港交所主板遞交上市申請，向「換電第一股」發起衝擊。

在全球新能源汽車行業熱潮來臨的前夕，「玩具大王」蔡東青聯手換電技術專家張建平創辦了奧動，憑藉獨立第三方換電平台定位與領先的換電速度，吸引豐田、軟銀、蔚來等眾多國際產業資本入局，估值一度攀升至119億元。

然而，隨著快充、超充基建的逐步完善以及電池技術的迭代升級，換電「快」的核心優勢被逐漸抹平，自2023年起，奧動步入發展下坡路。

深挖奧動招股書，呈現在我們眼前的是一個戰略轉型失利、營收下滑、業務收縮、持續巨虧的「跛腳巨人」。

超充攻破換電護城河

奧動成立於2016年，其收購的子公司上海電巴早在2009年便已佈局動力電池業務。更早之前，由聯合創始人張建平帶領的隊伍還曾參與過北京奧運、上海世博、廣州亞運等換電工作。

奧動主要通過設備銷售、自營換電站運營等模式，為相關企業及個人用戶提供換電服務。依託自研的卡扣式底盤換電技術，奧動實現了行業領先的換電效率——乘用車最快20秒完成換電，輕卡最快30秒，重卡最快40秒。

截至2025年6月30日，奧動的智慧能源服務平台已連接521座換電站，其中自有換電站267座；平台註冊汽車超13萬輛，管理電池數量超16萬塊。

根據灼識諮詢數據，按2024年換電站運營服務收入計算，奧動是中國規模最大的獨立第三方換電解決方案提供商。

然而，新能源汽車補能賽道上，充電與換電兩大路線的博弈一直存在。近幾年隨著快充、超充、閃充等技術大爆發，充電正在快速瓦解換電的「速度護城河」。

據《星島》了解，比亞迪的兆瓦閃充設施最高峰值充電速度達1秒2公里，普通乘用車在5—10分鐘內即可充滿電。

技術衝擊下，除了在輕卡、重卡、出租車等商用或營運車輛領域，換電模式在廣闊的乘用車市場正逐漸失去其存在的合理性。

三年半虧損20億元

在發展初期，奧動的核心收入來源為換電設備銷售。但後續公司業務重心逐步轉向自營換電站的重資產模式。截至2025年上半年，奧動換電服務收入佔比已躍升至69.8%，而設備銷售收入佔比則降至17.1%。

高投入且長回收週期的自營模式，顯著拖累了奧動的財務表現。

自2022年以來，奧動毛利率持續為負，2025年上半年整體毛損率達8.9%，其中自有換電站業務毛損率達23.3%。作為對比，輕資產屬性的換電運營服務業務上半年毛利率高達58.7%，但該板塊貢獻收入佔比只有一成。

據《星島》記者統計，2022年初至2025年6月底，奧動累計虧損金額達20.16億元。

為應對經營壓力，奧動過去幾年逐步放緩新建自營換電站的節奏，同時關停部分效益不佳的站點。截至2025年6月底，奧動自營換電站數量降至267個，較2023年高峰期減少54個，這也直接導致公司營收持續收窄，2025年上半年營收同比下降32%。

此外，奧動還通過裁員精簡成本，2025年內減員逾90人；同時計劃優化研發資源配置，將部分商用車換電模塊委託外部代工生產。

「畫餅」融資，估值曾破百億

在那個依靠慢充的年代，憑藉著極速換電技術，奧動早期融資無往不利。

2018年，奧動引入蔚來資本戰略投資，隨後通過多輪融資引入了廣州國資金控基金、豐田TERRAS 、韓國KIP、中石化恩澤基金、軟銀能源等二十餘家投資者，註冊資本也從最開始的3.7億元擴充到95.1億元。2022年1月的B+++輪融資時，奧動融資對價達12.55元/股，據此估值達119億元。

截至目前，蔡東青直接擁有奧動39.11%的股份，並通過員工持股平台珠海奧立持有0.99%的股份，聯合創始人張建平則擁有13.24%的股份。

在2020年至2021年間，奧動曾給投資人畫下過一張大餅：到2025年進入全國100座城市，建設5000座換電站，服務200萬輛車。

然而到2025年，奧動實際達成的目標只有計劃的二十分之一，這裏面既有充電技術爆發的因素，也有車企電池規格難統一、重資產投資過大等原因。

值得注意的是，在衝刺港股的關鍵節點，奧動董事會還出現重大變動：2025年3月，六名董事（陳煜凱、陳岱君、葉輝等）同日辭職，同年10月董事唐殿欽也離任。

而在新任董事會補位人員中，出現了蔡東青家族成員的身影——其大舅子陳紹文於2025年10月25日被委任為執行董事。這一調整意味著，奧動在治理層面選擇回歸「家族式」信任紐帶。

見習記者 屈慧 廣州報道

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
鄭秀文整個星期往返醫院  眼有淚光精神恍惚令人心疼  畢生摯愛留醫8日：零碎中前行
影視圈
8小時前
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
87歲梁愛宣布入住老人院環境大公開 一生坎坷喪夫喪子回港獨居多年：老來求去得舒服
影視圈
10小時前
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
01:15
伊利沙伯醫院走犯│疑犯換衫多次搭「霸王的」 逃至元朗終落網 被按地制服相片曝光
突發
16分鐘前
(左至右) 許綺惠、霍露明、楊忠萍、李秋石及Jayant Dave
數碼港與政府、業界㩦手建立數碼安全屏障 以AI重塑網絡安全攻防新格局
創科資訊
1小時前
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
東張西望丨戀愛腦五旬婦紅杏出牆人財兩失 貼錢偷食地盤工認有親密關係 舉報情人濫用公屋洩忿
影視圈
22小時前
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
63歲前TVB男星現身街頭鬚髮皆白 收入插水離巢轉行賣魚 被細24年女友狠撇認有第三者
影視圈
11小時前
「借錢黨」荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊連中兩元
借錢黨荃灣活躍 長髮女憑一可憐理由 周街借錢搭車回家 問完又問有街坊「連中兩元」｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
台北車站狂徒丟煙霧彈。 中時
00:56
台北捷運雙站狂徒丟煙霧彈、隨機斬路人1死8傷 遭警包圍墜樓輕生
兩岸熱話
2小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
2025-12-17 18:00 HKT
宏福苑五級火殉職消防何偉豪出殯
03:11
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪出殯 一代英魂長眠浩園 同袍：你是我們的英雄
突發
10小時前