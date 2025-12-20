港股手數改革 市場憧憬1股買賣 惟受限每手最低1000元暫難成真

美股向來入場門檻低，勝在1股已可買賣，自財政司司長陳茂波在今年初《財政預算案》提出改革港股「手數」，不少港股投資者憧憬香港將來也可以低至買賣1股。港交所周四（18日）刊發《優化香港證券市場每手買賣單位框架》諮詢文件，建議股票及REITs的每手股數簡化至8種：包括1股、50股、100股、500股、1000股、2000股、5000股和1萬股。雖然明文引入1股為單位，但實際上想1股1股地買賣港股，投資者的願望卻暫時不會成真。皆因諮詢文件建議每手價值指引下限1000元，由於現時市場上沒有股票的股價1000元以上，理論上不可能變成1股一手。

老鋪黄金曾「達標」

事實上，老鋪黄金（6181）曾有1股1手的可能性，因該股今年7月曾升穿1000元，一度高見1108元，以現時每手100股計，每手入場金額11.08萬元。若該股當時可以1股一手地買賣，一手入場金額則可降至1108元。

不過，老鋪黄金現時較高位大幅回落，周五收報658元，現時每手入場費65800元，若變成1股便會是658元，低於每手價值指引下限1000元，因此不可能縮小成1股一手。

騰訊毋須硬性「縮細」

另一方面，老鋪黃金、股王騰訊（700）等「巨無霸」，即使現時每手價值超過5萬元，在新規定下亦毋須硬性「縮細」股數。因以上兩股現時每手單為均為100股，新規定下只有每手股數超過100股，才會受5萬元上限的限制要被動地拆細。

當然，老鋪黄金也可自願地拆小，若該股選擇由現時每手100股變成50股，每手入場費可砍半至32900元。同樣，騰訊若主動地由現時每手100股變成50股，每手入場費可由61400降至30700元。

不過，富途證券首席分析師譚智樂認為，騰訊、老鋪黃金等大股拆細「並非必要」，因這些股票本身屬於交投活躍的大股，本身流動性充足，沒有誘因再拆細。

「1股一手」實際障礙不少

譚智樂直言，香港要實施「1股一手」難度應該會很高，因實際操作上仍有不少障礙。他指美股大市值股份較多，很多都是數百元美元以上，「1股一手」自然沒有問題，但港股一些細價股股價僅兩三元，而單筆交易成本可能高達5元、10元甚至更高，易出現交易成本高於股價的「負價值交易」，同時當交易成本攀升時，亦會降低對投資者的吸引力。

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，海外市場如美股實行「1股一手」，可降低投資門檻，今次港交所方案分兩個階段推行，未來是否全面落實「1股一手」仍有待觀察，他期望新規定在短期取得成效後，將來可推動大股做到「1股一手」。

