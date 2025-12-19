投資者提早收爐 成交愈玩愈縮｜古天后

12月19日，大致多雲，日間部份時間有陽光。隔晚美股反彈，記憶晶片生產商美光科技(Micron)唱好業績前景，股價急升逾一成，帶動科技股反彈。另一方面，美國11月通脹2.7%，出乎意料放慢至2021年初以來最低水平，市場又繼續炒減息，美股周四反覆造好。道指收市升65點或0.14%，報47951；標指升53點或0.79%，報6774，終止四連跌反彈；納指升313點或1.38%，報23006。重磅股中，亞馬遜股價升2.5%，為表現最強道指成份股，Nvidia及特斯拉Tesla收市分別升1.9%和3.5%，甲骨文反彈0.8%，蘋果公司則反覆回穩。美國總統特朗普擁有嘅社交媒體企業Trump Media & Technology Group (DJT)股價爆升迄四成，該公司同意以全股票形式，與核聚變技術公司TAE Technologies合併，涉資逾60億美元，交易完成後，各佔新公司一半股權，並計劃興建全球首座核聚變發電廠，交易仍需獲得審批。

美股暫未見大回調危機

美國公布通脹數據出爐後，美國10年期債息曾降5.3個基點，至4.096厘，對息口較敏感嘅2年期債息跌5.64個基點，至3.4265厘。特朗普於白宮稱好快公布聯儲局主席人選，並相信該人選將奉行低利率，而美國財長貝桑反駁有關白宮國家經濟委員會主任Kevin Hassett執掌聯儲局任何質疑都係「荒謬的」，因為Kevin係擁有博士學位嘅傑出經濟學家。美滙指數掉頭曾跌0.2%至98.17，日央行今日議息，在此之前日圓漲0.27%至155.28兌每美元。目前美股都係處於上落市格局，當要回調時，就炒AI股估值高，負債高，同埋建設開支過大；但當要反彈，就炒減息，其實美股都係上上落落，暫時未見到有大回調危機。

開始分段收集睇中長線

至於港股昨日表現反覆，恒生指數低開逾百點，早段曾跌207點低見25261，其後A股做好，恒指止跌回升，倒升43點見25511高位，全日則升29點，報收25498，成交進一步縮減至1623億元，成交維持淡靜。下周大市只剩下兩個半交易日，其後一星期亦只有兩個半交易日及12月30日將為期指結算日，愈接近年結，成交愈趨淡靜，投資者入市意欲有限，資金更趨審慎，預期大市將維持反覆偏軟格局。短線料24900-25000水平有支持，但上方要回升至26000以上企穩則較難，始終成交唔配合，反彈力度較弱，僅靠挾淡倉反彈，料25900-26000見阻力。上方至少要企穩20日線及50日線，即約25700-25750及25950-26000方有機會扭轉弱勢。板塊方面，仍以內銀及內險股偏強，科技股暫未見扭轉弱勢，但以估值而言，個別股份估值已重返合理水平，可開始分段收集作中長線投資。

古天后