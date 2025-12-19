恒指高開136點 阿里健康升2.6% 網易、快手升逾1%｜港股開市

美國11月CPI出乎預期放緩，市場對聯儲局明年減息預期再升溫。美股三大指數齊升，道指升65點或0.14%，報47951點；標指升53點或0.79%，報6774點；納指更抽升313點或1.38%，報23006點；反映中國概念股表現的金龍指數升0.97%，報7574點。

美光科技業績和指引超預期，股價飆逾一成；Tesla升逾3%；亞馬遜、Meta升逾2%；英偉達、Alphabet、微軟則升近2%。特朗普媒體科技升近42%，擬併購核聚變初創公司，計劃明年開始建設核聚變發電廠。

美國11月CPI按年升2.7%，創2021年初以來最慢增速，並低過預期的升3.1%，扣除食品和能源的核心CPI按年增加2.6%，小過預期增長3%。白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱，最新CPI報告好得令人吃驚，聯儲局有很大的減息空間。美國總統特朗普表示，他正在為聯儲局主席一職面試3至4位候選人，並預計將很快決定提名人選。

恒指今早高開136點，報25634點。科網股普遍升，網易（9999）及快手（1024）分別升1.41%及1.3%；騰訊（700）升0.82%；美團（3690）升0.78%；阿里巴巴（9988）升0.62%；阿里健康（241）升2.64%。

北水動向方面，昨日淨買入港股12.58億港元。小米(1810)、美團(3690)、長飛光纖光纜(6869)分別獲淨買入9.04億港元、4.34億港元、3.7億港元；盈富基金(2800)、中移動(941)、中海油(883)分別遭淨賣出14.22億港元、12.94億港元、2.25億港元。