渣打能否取代恒生成為藍籌？｜林小珍

滙豐控股（005）早前提出私有化恒生銀行（011），下月初表決。如果成事，恒生將會於明年1月27日退市，屆時恒生指數成份股當中，將會少了一隻很有代表性的香港金融股。雖然近年恒指成份股當中，中資股佔比越來越重，特別是在成分股數目增加之後，但恒生指數的選股準則，仍包括一條保留至少20隻被界定為香港公司的成份股的要求。渣打集團（2888）又能否填補恒生可能退市而在恒指產生的空缺呢？

渣打在港扎根多年

渣打與香港的淵源深厚，早在1859年已經開展香港業務，立足香港超過160年，作為三間發鈔銀行之一，渣打在香港的地位絕對是舉足輕重。猶記得2009年時候，渣打為慶祝在港經營150年，發行面值150港元的紀念鈔，成為一時佳話，筆者家中仍然有收藏。

渣打未必是在港分行最多的零售銀行，但在香港人的重要時刻，其實從不缺席，例如是本地體育盛事「香港馬拉松」，渣打自1997年首屆以來，就一直擔任冠名贊助，從未間斷。在香港的旅遊地標「香港迪士尼樂園」，會找到的銀行都是渣打。

與港「超級聯繫人」角色同出一轍

雖然說渣打是一家很香港的銀行，但同時亦非常國際化。香港是渣打集團最大的單一市場，去年佔集團總收入24%，其次是新加坡，佔13%，中國內地、印度和美國都佔大約6%，而韓國、阿聯酋和英國都是渣打的重要市場，如此的業務組合正好展現香港作為貫通全球的獨特地位。

當香港借助「一帶一路」的國策，發揮「超級聯繫人」的角色，渣打的業務涵蓋了75%的「一帶一路」共建市場，特別是在中東地區有穩健的業務基礎，而且是全球唯一一家在東盟所有10個成員國均有業務的國際銀行。

推動本港金融創新

特區政府近年積極推動金融科技和金融創新，渣打集團一直都大力支持，2018年金融管理局開始推動虛擬銀行，即是現在的「數字銀行」，渣打已經立即申請，並於2019年旗下的Mox，成為首批獲發牌的數字銀行。到今年，渣打香港夥拍香港電訊和Animoca Brands，成立了合資公司Anchorpoint，於8月1日，即是香港《穩定幣條例》生效當日，向金管局表達了申請穩定幣發行人牌照的意向。而渣打香港亦積極參與金管局及政府的各項金融科技沙盒項目，以及推動數碼金融資產的發展，充份體現香港在金融領域的創新精神。

在港流動性成晉身藍籌難題

當然，恒指公司在決定將哪些股份納入恒生指數，有一套既定的準則。市值是重要的考慮因素，渣打集團股價近期屢創新高，市值超過4,000億港元，不但高過不少現役藍籌股，甚至較恒生銀行的2800多億港元還要高。不過，渣打集團在倫敦和香港兩地同時上市，而倫敦交易的股份佔大多數，這可能令恒指公司多了一重考量。

恒指公司的另一考慮因素是股份的流動性，渣打集團自2002年在港上市以來，成交未算是很活躍的股份，但近期隨著股價表現突出，加上相關的衍生工具出現，令到交投較之前更加活躍。

其實渣打集團在倫敦的股份，不單只是倫敦富時100指數的成份股，更是STOXX Europe Large 200和S&P Global 100的成份股，足見渣打集團在國際資本市場上的地位。

如此看來，渣打的股份其實深得國際投資者鍾愛，只是他們傾向在倫敦交易多於在港交易，這豈不是香港的損失？如果說渣打在香港的流動性不足，而未能被納入恒指，可能是「雞和雞蛋」的問題，如果渣打被納入恒指，在港交投自然更加活躍，可能亦有更多區內指數會將其納入當中。恒生指數公司是否可以踏出第一步呢？

林小珍