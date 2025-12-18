Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

6隻新股同日招股 包括臥安機器人 合共集資近74億 5隻不設回撥

發佈時間：11:47 2025-12-18 HKT

年結收爐之前，新股市場繼續熱鬧，今日（18日）再有6隻新股同日起招股，分別為家庭機器人系統提供商臥安機器人（6600）、數字孿生科技公司五一視界（6651）、中國高端國貨護膚品牌林清軒（2657）、 預製鋼結構建築服務提供商美聯股份（2671）、AI驅動藥物發現及開發公司英矽智能（3696）及中國實時數據基礎設施及分析解決方案供應商迅策 （3317），合共集資最多近74億元，全數均於下周二（23日）截止認購，以及於12月30日正式上市，其中5隻為「B制新股」，一成股份在港公開發售，不設回撥機制；而五一視界則是以特專科技公司（俗稱18C）章程申請上市，5%在港公開發售，最多可回撥至20%。

臥安機器人主力攻日本、歐洲及北美

臥安機器人擬發行2,222.23萬股H股，招股價63至81元，集資最多約18億元，每手100股，入場費8,181.69元，國泰君安國際及華泰國際為聯席保薦人。該股引入HACF、Cithara、Infini、China Orient EIF、China Orient MSMF、Wind Sabre、Yield Royal、Sage Partners及Sage Sunshine合共9名基石投資者，認購金額8,998萬美元。

集團主要市場包括日本、歐洲及北美，致力於構建以智慧家庭機器人產品為核心的生態系統，產品主要包括增強型執行機器人、感知與決策系統及其他智能家庭產品與服務。品牌名稱為SwitchBot及Acemate，截至最後實際可行日期，家庭機器人系統產品共有涉及47個SPU的7個產品類別。

業績方面，臥安機器人今年上半年收入錄3.96億人民幣，按年升44%，期內盈利錄2,790.3萬人民幣，去年年同期則蝕1,364.1萬人民幣，按年扭虧為盈。

至於是次集資所得款項淨額用途，約66.5%用於持續提升研發能力，以進一步開發與其家庭機器人系統相關的關鍵技術及產品；約19.8%用於擴大銷售渠道和地區覆蓋，以及提升品牌的全球知名度；約3.8%用於償還上市後24個月內的部分未償還銀行貸款；以及10%用作一般營運資金及公司用途。

五一視界為數字孿生科技公司

五一視界擬發行2,397.52萬股H股，招股價30.5元，集資約7.3億元，每手200股，入場費6,161.51元，中金公司及華泰國際為聯席保薦人。此外，該股未有引入基石投資者。

集團為一家在中國的數字孿生科技公司，已圍繞3D圖形、模擬仿真及人工智能三大領域的技術發展核心競爭力。招股書指出，數字孿生技術是一種利用3D圖形、模擬仿真及AI來生成實體物件或系統（例如城市建築或車輛）的高精確度虛擬複製品技術。

招股書又指，集團主要為不同規模及行業的企業提供數字孿生解決方案，涵蓋十多個領域，例如城市、水資源保護、能源、汽車、交通、機器人、娛樂及社交媒體；供應商則主要包括硬件供應商（例如一體機及專用設備）及軟件供應商（例如場景設計、藝術渲染及數字模型建模）。目前主要在3項業務提供產品及解決方案，分別為數字孿生開發及應用平台51Aes、合成數據與仿真平台51Sim，以及專注於透過提供See3及Short3A開發者所需的高精數據資產奠定基礎平台51Earth。

業績方面，五一視界今年首6個月收入錄5,382萬元人民幣，按年升62%，期內虧損9,404.9萬元，按年擴大44.5%。

至於是次集資所得款項淨額用途，約80%用於研發舉措；約10%用於中國及海外的營銷活動；以及10%用作營運資金及一般企業用途。

林清軒聚焦抗皺緊緻類護膚品市場

林清軒擬發行1,396.64萬股H股，招股價77.77元，集資約10.86億元，每手50股，入場費3,927.72元，中信證券及華泰國際為聯席保薦人。該股引入7名基石投資者，分別為富達基金、大灣區共同家園投資旗下Mega Prime、Duckling Fund、正心谷資本、鞠興海旗下SS Capital、大家保險旗下大家人壽及Yield Royal Investment，認購金額合共6,200萬美元。

集團聚焦抗皺緊緻類護膚品市場，並以長期致力於旗艦品牌林清軒提供基於山茶花成分的高端護膚改善方案而著稱，其中首款山茶花精華油於2014年問世。按全渠道銷售的總零售額計，集團的山茶花精華油自2014年以來連續11年於所有面部精華油產品中位居全國榜首。

截至今年6月底，林清軒提供230個SKU，並佔集團絕大部分收入，分別於2022年、2023年及2024年均總收入達99%。整體業績方面，林清軒今年首6個月收入錄10.52億元人民幣，按年增98%；期內盈利錄1.82億人民幣，按年增1.1倍。

門店方面，截至6月底，在全國有554家門店，其中超過95%門店位於購物商場。根據灼識諮詢的資料，按門店總數計，於中國的國貨及國際高端護膚品牌中排名第一。

至於是次集資所得款項淨額用途，約20%用於品牌價值塑造與傳播；約20%用於提升全渠道銷售網絡的深化構建，以及建立海外銷售渠道以推動市場滲透；約15%將用於加強生產及供應鏈能力；約15%用於技術研發及產品組合開拓；約15%用於內生孵化與外延併購雙輪驅動，打造品牌矩陣；約5%用於運營及信息基礎設施數字化、智能化建設；以及約10%用於營運資金及一般公司用途。

美聯股份為預製鋼結構建築服務提供商

美聯股份擬發行2,460萬股H股，招股價7.1元至9.16元，集資最多約2.25億元，每手300股，入場費2,775.7元，申萬宏源香港為獨家保薦人。該股引入彩雲、Tiny Jade、吳興華及Logic Selective為基石投資者，認購額合共5,150萬元。

集團為預製鋼結構建築市場的工業領域的綜合預製鋼結構建築分包服務提供商，為各行各業的建築項目提供綜合服務，涵蓋項目設計和優化、採購、製造和安裝，主要在中國（其次是在海外）從事預製鋼結構建築的建造。根據弗若斯特沙利文報告，按2024年收入計，於中國預製鋼結構建築市場的工業領域中排名第三，市場份額為3.5%。

業務主要分為預製鋼結構建築分包服務、專業工程總包，以及工業環保裝備三個業務類別；客戶主要是在汽車和汽車部件行業，佔今年上半年收入62.8%，其次為餐飲及機械行業，分別佔同期收入10.7%及10.4%。

業績方面，美聯股份今年首6個月收入錄14.24億人民幣，按年升180%，期內利潤6,262.9萬人民幣，升360%。

至於是次集資所得款項用途，約37.7%用於資本投資，包括興建生產設施及購置設備；約26.7%用於撥付與新項目有關的預付費用；約12.3%用於加強銷售和市場營銷發展；約9.3%將預留作選擇性收購及投資；約9%將分配於增強研發能力；以及約5%用作營運資金及一般企業用途。

英矽智能入場費12146元

英矽智能擬發行9,469.05萬股，招股價24.05元，集資約22.8億元，每手500股，入場費12,146.27元，摩根士丹利、中金公司及廣發證券為聯席保薦人。

集團已透過自主開發的生成式人工智能平台Pharma.AI產生逾20項臨床或IND申報階段的資產，其中3項資產已授權予國際製藥及醫療保健公司，合約總價值最高為21億美元，包括最高為1.1億美元的預付款項總額及最高為19億美元的里程碑付款，以及一項處於自主開發階段的II期資產，在業界中處於相對較為先進的階段。

招股書又指，集團採用項目制業務模式運營，主要收入來源為對外授權及合作安排，惟無法保證或明確預測未來收入產生情況。同時，集團通過藥物發現及管線開發業務自主開發候選藥物；共同開發授權藥物並保留部分知識產權；以及與其他製藥公司合作但不保留任何知識產權。

在利用Pharma.AI下，候選藥物從靶點發現到臨床前候選藥物（PCC）（1）確認平均需時12至18個月，遠短於傳統方法（平均需時4.5年）。集團亦正將Pharma.AI的應用範圍擴展至多個行業，如先進材料、農業、營養產品及獸醫藥物領域。

業績方面，今年首6個月收入為2,745.6萬美元，按年跌54%；期內虧損1921.5萬美元，去年同期則賺803萬美元，按年由盈轉虧。

該股引入禮來（Lilly）、騰訊（700）、Oaktree、Schroders、淡馬錫、瑞銀、華夏基金、中國太保（2601）、易方達基金、富國香港、富國基金、嘉實、泰康人壽、RTW、Exome、Infini合共16名基石投資者，投資金額合共1.15億美元。

至於集資所得款項淨額用途，約48%用於為關鍵臨床階段管線候選藥物的進一步臨床研發提供資金；約15%用於開發新的生成式AI模型及相關的驗證研究工作；約12%用於進一步開發及擴展自動化實驗室；約20%用於為早期藥物發現及開發（包括其他管線候選藥物的臨床前及臨床階段）的研發提供資金；以及5%用作營運資金及其他一般公司用途。

迅策拓實時數據基礎設施及分析市場

迅策擬發行2,250股H股，招股價48元至55元，集資最多約12.38億元，每手100股，入場費5,555.47元，國泰君安國際為獨家保薦人。該股引入中視金橋（623）、Alphahill基金、富策控股、Infini、薔薇香港、New Golden Future Limited、Cithara基金、FMF、Joy Mobile共9名基石投資者，投資金額合共3,957萬美元。

集團為全行業企業提供涵蓋數據基礎設施及數據分析的實時信息技術解決方案，其系統整合服務促進客戶擁有的環境（包括自主管理雲端及本地部署系統）中的無縫部署。產品組合的核心是實時數據基礎設施，一個統一數據平台，可以在數毫秒至數秒內收集、清理、管理、分析及治理來自多個來源的異構數據。

招股書提到，2024年中國的資產管理佔中國實時數據基礎設施及分析市場總量的11.2%；按2024年收入計，迅策於中國資產管理行業的實時數據基礎設施及分析市場中排名第一，市場份額為11.6%。

業績方面，迅策今年首6個月收入錄1.98億人民幣，按年跌近30%；期內虧損8,942.9萬人民，按年收窄12%。

至於集資所得款項淨額用途，約65%用於進一步推展現有解決方案、開發新解決方案及提升技術能力；約15%用於深化在一系列其他產業的滲透；約10%用於提升營銷能力；以及約10%用於營運資金及其他一般業務用途。

