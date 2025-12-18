Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日跌111點 阿里小米弱勢 泡泡瑪特跌近3% 石藥逆市漲逾半成｜港股開市

更新時間：12:10 2025-12-18 HKT
恒指今早低開137點，一度倒升43點，高見25511點，惟臨近中午再次轉弱，半日報25357點，跌111點或0.44%，成交790億元；科指方面，半日報5389點，跌68點或1.26%。

雷軍預告小米17 Ultra下周發佈

藍籌股中，科網股繼續弱勢，小米（1810）及阿里（9988）領跌大市，半日分別挫3.1%及1.6%，另一重磅科技股騰訊（700）亦跌0.6%。雖然小米創辦人雷軍發文預告小米17 Ultra下周正式發佈，但無助股價向上。

泡泡瑪特北美收入增長放緩

單計股價變幅，除了小米外，泡泡瑪特（9992）半日跌2.7%，為表現最差藍籌之一，而龍湖（960）及聯想（992）亦分別跌2.6%及2.5%。據外媒報道，泡泡瑪特旗下Labubu熱潮似乎正在消退，YipitData數據又顯示其北美收入增長在本季度（截至12月6日）放緩至424%，較截至9月底止3個月期間大減一半以上。

另一方面，石藥（1093）逆市大升5.3%，中通快遞（2057）及中石化（386）亦齊升逾2%。消息面上，大摩早前發表報告，將石藥第三季業績納入預測，分別下調2025至2027年銷售預測1%、2%及0%；同時，根據管理層指引及觀察趨勢，亦相應調整營運開支，導致同期經常性淨利潤預測分別下調4%、4%及0%。該行將石藥目標價由11元下調至10.4元，但維持「增持」評級。

美國總統特朗普特朗普出動「南美史上最大規模艦隊」封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，並準備俄羅斯一旦拒絕接納俄烏和平協議，將進一步制裁，刺激國際油價反彈，紐約期油收市升1.2%，報55.94美元；倫敦布蘭特期油則升1.3%，報59.68美元。

甲骨文數據中心項目停滯不前

市場重燃對AI泡沫憂慮下，美股三大指數周三向下，其中道指收市跌228點或0.47%，報47885點 ; 標指跌78點或1.16%，報6721點；納指跌418點或1.81%，報22693點。此外，美國今日（18日）將公佈因政府停罷而滯後的11月份CPI數據。

焦點股中，甲骨文（ORCL）與私募信貸公司Blue Owl Capital原計劃對密歇根州一個數據中心項目安排高達100億美元融資並進行大額股權投資，但相關協議談判停滯不前，令市場對AI交易憂慮增加；該股周三股價急跌5.4%至178.46美元，Nvidia（NVDA）股價亦跌3.8%至170.94美元。

商湯擬折讓8.6%配股籌逾31億

港股方面，恒指今早低開137點，報25330點。科網股普遍回落，阿里巴巴（9988）跌2%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）跌0.6%；京東（9618）及小米（1810）亦分別跌0.8%及2%；百度（9888）則跌1.4%。

此外，商湯（020）擬配售17.5億股新B類股份，集資31.5億元，相當於經擴大已發行B類股份的4.4%及經擴大已發行股份的4.3%，每股配售價1.8元，較上日收市價1.97元，折讓8.6%。該股開市報1.9元，跌3.55%。

港交所准公眾持股量降至10%

港交所（388）就有關持續公眾持股量規定的公眾諮詢刊發諮詢總結，新措施包括引入替代持續公眾持股量門檻，除了上市時規定須符合的百分比門檻外，發行人還可選用替代門檻來滿足持續公眾持股量要求。具體而言，公眾持股量必須佔上市股份類別已發行股份總數的至少10%，及同時達至少10億元的市值，以便發行人為進行資本管理交易（例如股份回購）時，提供更大靈活度。新規定將於明年1月1日起生效。

針對A+H發行人的持續公眾持股量規定，H股的公眾持股量須佔已發行H股總數的至少5%，或達至少10億元的市值，以確保一直有足夠數量的H股可供公眾買賣。港交所股價今早報395元，跌0.85%。

相關文章：港交所修訂持續公眾持股量規定 引入替代門檻

北水動向方面，昨日淨買入港股79.1億元，小米（1810）、美團（3690）及南方恒生科技（3033）分別獲淨買入10.63億元、7.51億元及7.45億元；而中移動（941）及中海油（883）分別遭淨賣出5.14億元及1.32億元。

↓即睇減息部署↓

