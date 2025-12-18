恒指先跌後回穩 收升29點 科技股續弱勢 專家料短期上落市｜港股開市

恒指周四表現反覆，今早低開137點後，最低見25261點，午後回穩重拾升勢，最終全日收報25498點，升29點或0.12%。大市成交減少至1623.8億元；北水淨流入12.58億元。國指仍跌2點或0.02%，報8841點；科指則跌39點或0.73%，報5418點。

商湯配股 全日跌4%

科技股弱勢拖累大市，阿里巴巴（9988）跌1.3%，收報144.1元；美團（3690）升0.1%，收報101.4元；中芯國際（981）跌0.08%，收報64.7元；小米（1810）跌2.47%，收報40.2元。商湯科技（020）於昨日開市前，配售17.5億股認購股份，預計集資總額約為31.5億元，股價一度跌逾6%，收報1.89元，跌4.06%。

蘋果概念股普跌，高偉電子（1415）跌3.62%，收報27.7元；丘鈦科技（1478）跌2.88%，收報8.42元；藍思科技（6613）跌2.62%，收報25.24元；舜宇光學科技（2382）跌1.8%，收報65.35元；瑞聲科技（2018）跌1.15%，收報37.7元。

黃金相關股造好 招股升逾6%

美國與委內瑞拉的緊張局勢升級，提升市場對黃金的避險需求，支持金價造好，招金礦業（1818）升6.21%，收報31.12元；山東黃金（1787）升2.7%，收報35元。

乘聯會指12月首兩周乘用車新能源市場零售量按年跌4%，汽車股走弱，比亞迪（1211）跌1.42%，收報93.9元；賽力斯（9927）跌2.87%，收報105元；小鵬（9868）跌1.52%，收報71.2元；理想汽車（2015）跌1.64%，收報63.05元。

消費股方面，外電報道泡泡瑪特（9992）北美收入增長大幅放緩，跌1.28%，收報193.2元；名創優品（9896）跌3.65%，收報38元；中國中免（1880）跌5.77%，收報66.15元。

石藥升逾6% 成表現最好藍籌

個股方面，中金（3908）落實發A股合併信達證券細節，揚2.53%，收報19.44元；滙控（005）升1.02%，收報118.7元。藥股造好，石藥集團（1093）升6.52%，收報8.01元，是表現最好藍籌；恒隆地產（101）行政總裁盧韋柏明年退休，跌2.91%，收報8.68元，是表現最差藍籌。

香港股票分析師協會副主席曾永堅指，近期港股表現相對美股更為淡靜，AI（人工智能）相關股份展現出較强的抗跌性，料恒指在25000點至26000點區間上落，短期內難見大幅上升趨勢。他又指，近期人民幣匯價預期出現轉變，市場普遍預期人民幣將有序升值，配合中央支撐内需發展的政策，為中港股市帶來支撐。

—————

恒指今早低開137點，一度倒升43點，高見25511點，惟臨近中午再次轉弱，半日報25357點，跌111點或0.44%，成交790億元；科指方面，半日報5389點，跌68點或1.26%。

雷軍預告小米17 Ultra下周發佈

藍籌股中，科網股繼續弱勢，小米（1810）及阿里（9988）領跌大市，半日分別挫3.1%及1.6%，另一重磅科技股騰訊（700）亦跌0.6%。雖然小米創辦人雷軍發文預告小米17 Ultra下周正式發佈，但無助股價向上。

泡泡瑪特北美收入增長放緩

單計股價變幅，除了小米外，泡泡瑪特（9992）半日跌2.7%，為表現最差藍籌之一，而龍湖（960）及聯想（992）亦分別跌2.6%及2.5%。據外媒報道，泡泡瑪特旗下Labubu熱潮似乎正在消退，YipitData數據又顯示其北美收入增長在本季度（截至12月6日）放緩至424%，較截至9月底止3個月期間大減一半以上。

另一方面，石藥（1093）逆市大升5.3%，中通快遞（2057）及中石化（386）亦齊升逾2%。消息面上，大摩早前發表報告，將石藥第三季業績納入預測，分別下調2025至2027年銷售預測1%、2%及0%；同時，根據管理層指引及觀察趨勢，亦相應調整營運開支，導致同期經常性淨利潤預測分別下調4%、4%及0%。該行將石藥目標價由11元下調至10.4元，但維持「增持」評級。

————

美國總統特朗普特朗普出動「南美史上最大規模艦隊」封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪，並準備俄羅斯一旦拒絕接納俄烏和平協議，將進一步制裁，刺激國際油價反彈，紐約期油收市升1.2%，報55.94美元；倫敦布蘭特期油則升1.3%，報59.68美元。

甲骨文數據中心項目停滯不前

市場重燃對AI泡沫憂慮下，美股三大指數周三向下，其中道指收市跌228點或0.47%，報47885點 ; 標指跌78點或1.16%，報6721點；納指跌418點或1.81%，報22693點。此外，美國今日（18日）將公佈因政府停罷而滯後的11月份CPI數據。

焦點股中，甲骨文（ORCL）與私募信貸公司Blue Owl Capital原計劃對密歇根州一個數據中心項目安排高達100億美元融資並進行大額股權投資，但相關協議談判停滯不前，令市場對AI交易憂慮增加；該股周三股價急跌5.4%至178.46美元，Nvidia（NVDA）股價亦跌3.8%至170.94美元。

商湯擬折讓8.6%配股籌逾31億

港股方面，恒指今早低開137點，報25330點。科網股普遍回落，阿里巴巴（9988）跌2%；騰訊（700）跌0.7%；美團（3690）跌0.6%；京東（9618）及小米（1810）亦分別跌0.8%及2%；百度（9888）則跌1.4%。

此外，商湯（020）擬配售17.5億股新B類股份，集資31.5億元，相當於經擴大已發行B類股份的4.4%及經擴大已發行股份的4.3%，每股配售價1.8元，較上日收市價1.97元，折讓8.6%。該股開市報1.9元，跌3.55%。

港交所准公眾持股量降至10%

港交所（388）就有關持續公眾持股量規定的公眾諮詢刊發諮詢總結，新措施包括引入替代持續公眾持股量門檻，除了上市時規定須符合的百分比門檻外，發行人還可選用替代門檻來滿足持續公眾持股量要求。具體而言，公眾持股量必須佔上市股份類別已發行股份總數的至少10%，及同時達至少10億元的市值，以便發行人為進行資本管理交易（例如股份回購）時，提供更大靈活度。新規定將於明年1月1日起生效。

針對A+H發行人的持續公眾持股量規定，H股的公眾持股量須佔已發行H股總數的至少5%，或達至少10億元的市值，以確保一直有足夠數量的H股可供公眾買賣。港交所股價今早報395元，跌0.85%。

北水動向方面，昨日淨買入港股79.1億元，小米（1810）、美團（3690）及南方恒生科技（3033）分別獲淨買入10.63億元、7.51億元及7.45億元；而中移動（941）及中海油（883）分別遭淨賣出5.14億元及1.32億元。