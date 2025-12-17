美股三大指數齊升 道指早段升超180點 專家：後續關注高質素增長公司

美國總統特朗普將向全國發表講話， 或面試美聯儲主席候選人，美股三大指數靠穩。

道指早段升182點，報48297點；納指升15點，報23127點；標指升7點，報6807點。

博通跌超2%

美光（MU）將公布業績，升0.8%；蘋果（AAPL）首次考慮在印度封裝iPhone芯片，升0.3%；博通（AVGO）跌2.15%；Netflix（NFLX）升1.68%。

地緣局勢仍需關注

美國與烏克蘭就防務達成協議，紐約期油曾跌穿每桶55美元，早段報55.9美元每桶。

CFRA：關注高質素增長公司

CFRA策略師預計2026年標普500指數目標7400點，稱儘管經濟及盈利預測樂觀，但由於中期選舉年波動可能較大，建議投資者保持投資但需謹慎，重點放在高質素增長公司。

針對AI泡沫的討論，高盛資產管理公司公共科技投資和美國基本面股票業務聯席主管Sung Cho最近表示，當前人工智能投資的絕大部分資金並非依賴於投機性債務，而是來自成熟科技巨頭強勁且內部產生的現金流，這一區別對於理解人工智能市場的長期韌性至關重要。