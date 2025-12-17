飛速創新轉戰港IPO　內部監控爭議或成障礙

據星島環球網報道，剛被深交所指出IT及財務內控存在缺陷等問題，深圳市飛速創新技術股份有限公司（下稱「飛速創新」）便迅速調轉方向，將目光投向了港股市場。近日，飛速創新二度更新港股招股書，繼續推進上市進程。

作為一家典型的網絡設備垂直跨境電商平台，飛速創新有著「全球第二大線上DTC（直接面向客戶）網絡解決方案提供商」的行業地位。自2023年起，飛速創新便在對賭壓力下尋求上市融資，卻在A股監管的嚴格問詢中，暴露出信披真實性存疑、IT系統和財務系統內控制度存缺陷等問題。

而這些「前科」，無疑將成為飛速創新叩響港股大門的攔路虎。

關稅衝擊

成立於2009年4月的飛速創新，核心業務是通過線上平台FS.com向全球銷售高性能網絡設備、可擴展網絡設備操作系統及雲網絡管理平台，產品應用於高性能計算、數據中心、企業網絡及電信網絡等場景。

據弗若斯特沙利文數據，以2024年營收計，飛速創新以6.9%的市佔率位居全球第二，僅次於市佔率12.1%的美國企業優倍快（Ubiquiti Inc.）。

飛速創新深耕的網絡設備領域有著令其他電商行業難以企及的高毛利率水平。2025年前九個月，飛速創新毛利率高達52.6%。但2024年飛速創新淨利潤出現大滑坡，直至2025年才有所回暖，今年1—9月實現利潤4.23億元，同比增長20.5%。

產業鏈層面，飛速創新是典型的資源整合型外貿企業，產品供應來自全球200餘家電信產品供應商及網絡設備製造商，自有品牌SKU已超12萬個。

但高度依賴海外市場的業務結構也暗藏風險——公司98%以上的產品銷往海外，其中美國市場佔比高達54%，使其在中美貿易摩擦中極易受到關稅波動衝擊。

2025年二季度，飛速創新部分產品適用的最高關稅稅率從44%一度飆升至188%，直接導致今年1—9月其關稅成本佔比同比提升8.6個百分點，增至12.5%。

對此，飛速創新表示，2025年初起已啟動採購策略調整，通過減少中國地區採購比例、增加東南亞等低關稅或零關稅地區供應商合作，優化採購組合以降低銷售成本。

融資對賭

在資本運作方面，飛速創新自2015年引入天使輪投資後，陸續已完成多輪融資。2021年11月，飛速創新C輪融資對價為18.33元/股，對應估值約66億元。

值得關注的是，在融資過程中，飛速創新及實際控制人向偉與十餘家投資人簽訂了對賭協議，約定若上市失敗，投資人可要求向偉及公司回購股份。

截至目前，向偉通過直接及間接方式仍控制著飛速創新61.16%的投票權，這一持股比例與2023年遞交A股招股書時一致，意味著股份回購尚未執行，公司或仍面臨持續的對賭壓力。

而在A股上市失利後，飛速創新也僅有少數股東通過向第三方折價轉讓股份實現退出。

A股審核留「前科」

此次衝擊港股，飛速創新面臨的最大爭議，是其在A股上市過程中暴露出的諸多內控問題。

2023年3月，深交所首度受理飛速創新A股IPO申請，但隨後卻經歷了長達14個月的問詢與審核，直至2024年5月飛速創新主動撤銷申請。

期間，深交所先後兩次發出問詢函，圍繞飛速創新信息系統控制與數據真實性、異常交易、資金流水核查、數據權限控制、稅務合規性等14個核心問題展開「扒皮式」拷問。

2025年1月，深交所正式向飛速創新及保薦機構招商證券、審計機構德勤華永及相關負責人發出監管函，監管函直言不諱地指出：飛速創新信披真實、準確、完整性存疑，IT系統和財務系統內控制度不健全，多項問詢函回覆內容與實際情況不符等。

具體來看，深交所現場督導發現三大核心問題：

其一，信息系統相關的內部控制存在缺陷，未能準確顯示前台商城產品銷量、評論數據等信息；

其二，自2023年6月起才完整保存半年內的系統操作日誌，問詢回覆與實際情況不符；

其三，未制定反結賬、反審核相關內部管理制度，具備財務系統操作權限的員工可無需審批直接執行上述操作，反映出財務內控存在缺陷，問詢回覆與實際情況不符。

此外，監管函還指出審計機構和中介機構諸多核查瑕疵，包括銀行流水信息不一致、資金流水中交易對方關鍵字段缺失、替代測試中未獲取物流面單或對賬單等。

星島視角

對於互聯網電商平台而言，IT系統是核心經營載體與數據源頭，其真實性、可靠性直接關係到財務數據的可信度。因其隱蔽性，電商平台過往刷單炒信、虛假流量、GMV造假案例更是屢見不鮮，監管在審核電商平台時，也尤為關注IT系統的真實、可靠、安全性，以防範財務造假風險。

飛速創新被監管函指出了誠信問題，使其轉道港股的上市之路再度充滿了不確定性，而向偉的這場資本突圍之路，又能否經得起市場的檢驗？

《星島》見習記者 屈慧 廣州報道