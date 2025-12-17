港股料迎「GPU第一股」 壁仞科技通過上市聆訊

被視為港股「GPU第一股」的壁仞科技通過上市聆訊，中金公司、平安證券（香港）及中銀國際為聯合保薦人；早前市傳公司集資規模約達3億美元（約23.4億港元）。

招股文件顯示，壁仞科技開發通用圖形處理器（GPGPU）芯片及基於GPGPU的智能計算解決方案，為人工智能（AI）提供所需的基礎算力。通過整合自主研發的基於GPGPU的硬件及專有的BIRENSUPA軟件平台，公司的解決方案支持從雲端到邊緣的廣泛的AI模型訓練與推理應用。

同時，公司基於GPGPU的解決方案在大語言模型（LLMs）的預訓練、後訓練及推理方面的強大性能與高效能，擁有高技術壁壘，使其在國內競爭中具有關鍵優勢。公司的技術是支撐AI發展、推動通用人工智能（「AGI」）進步的重要基礎設施，能夠滿足各行業日益增長的計算需求，從而助力生產力提升、創新與轉型。

截至今年6月底止半年，收入錄5,890.3萬元（人民幣，下同），按年上升49.89%；期內虧損16億元，去年同期則虧損8.88億元。