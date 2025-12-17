Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指升233點 北水淨入79億創三周高 ATM升逾1%｜港股收市

股市
更新時間：17:42 2025-12-17 HKT
發佈時間：09:25 2025-12-17 HKT

美國11月非農數據雖優於預期，但失業率高於預期，市場對明年減息預期大致不變，亞洲股市回暖，在外圍造好下港股止步兩連跌。恒指周三表現反覆靠穩，尤其是午後滬深股市拉升的支持下，恒指升幅進一步擴大，最終全日收報25468點，升233點，不過大市成交減少至1831億元，不足兩千億，並為上周四以來最少，北水流入金額大增至79.09億元，為上月25日以來最多，兼連續第三日流入。

恒指高開8點，早段一度倒跌最多67點，其後回穩並重拾升勢，午後愈升愈有，最多升點，全日收報25468點，升233點。國指收報8843點，升85點；科指收報5457點，升55點。

滬深股市高收利好港股。上證指數升45點，收報3870點；深證成指升309點，收報13224點，重返13000關；創業板指數升104點，收報3175點。

重磅科技股造好撐大市，阿里巴巴(9988)走高1.3%，收報146元；騰訊(700)揚1.4%，收報605元；美團(3690)升1.8%，收報101.3 元；中芯國際（981）走高2%，收報64.75 元；小米（1810）漲0.8%，收報41.22 元。

內需股揚 泡泡瑪特反彈3.4%

市場對內地刺激消費憧憬持續，內需消費股多數造好。泡泡瑪特（9992）反彈3.4%，收報195.7元；農夫山泉（9633）漲2%，收報45.84元；招商證券發報告指出，李寧（2331）時隔20年重新獲得奧委會合作權益，料有望帶動其品牌影響力回升。李寧急升4.3%，收報19.07元；安踏（2020）亦升1.7%，收報83元。

蘋果傳擴大產品 藍思升4.2%

外電消息報道，蘋果公司計劃擴大iPhone產品線，到2027年秋季或將推出7款全新iPhone機型。惟蘋果概念股各自發展。瑞聲（2018）跌1.1%，收報38.14元；比亞迪電子（285）升0.5%，收報33.04元；藍思科技（6613）揚4.2%，收報25.92元；舜宇光學（2382）漲1.4%，收報66.55元。

內險股表現省鏡中國人壽(2628)大升4.3%，收報28.56元，為表現最佳藍籌股；平保(2318)升1.8%，收報 65.05 元；中國太平（966）彈高1.6%，收報18.81 元。

HashKey首掛跌0.2% 每手蝕4元

個股消息中，首掛新股HashKey（3887）收報6.67元，較招股價6.68元跌0.2%，不計手續費，一手蝕4元；AI算力需求驅動光纖光纜主業，長飛光纖光纜（6869）飆升21.2%，收報46.52元；曹操出行(2643)公布，合計19名公司管理層成員自願承諾，直至2026年6月24日之期間內，限售所持股份，曹操出行回升0.7%，收報33.04元；迷策略（2440）公布，於公開市場加密貨幣交易平台進一步購買2,440個單位的Solana，總現金代價約240萬元。該股升0.5%，收報2.05元。

分析料年底前25000至26300上落

Usmart盈立證券研究部執行董事黃德几表示，在經歷兩日回調後，港股於25000點水平有相當支持，因此港股周三出現技術性反彈。他續指，美國聯儲局減息消息落實，但香港最優惠利率並未跟隨下調，導致港股與美股走勢分化，加上港股年內累積漲幅較大，不少基金選擇獲利了結，特別是阿里巴巴、騰訊等權重股近日表現疲軟，加上今年交易日所剩無幾，不少資金無心戀戰，料年底前恒指將維持於25000至26300點水平上落，反彈動力不會太大。

———

1215：恒指今早輕微高開8點後，窄幅上落，一度倒跌67點至25168點，最多則曾升112點至25347點，即高低位僅相差179點，截至中午則報25291點，升55點或0.22%，成交848億元。科指方面，中午報5403點，僅升1點。

重磅藍籌股中，「ATM」半日齊齊向上，但幅度不大，阿里（9988）升0.55%，美團（3690）及騰訊（700）則分別升1.2%及0.5%。不過，滙控（005）及小米（1810）逆市向下，分別跌0.3%及0.6%。

受惠重新與奧委會合作

單計股價變幅，李寧（2331）半日升4.4%，為表現最佳藍籌，申洲國際（2313）、長建（1038）及電能（006）亦齊約2.2%。消息面上，上周四召開的中央經濟工作會議，明確2026年經濟工作重點任務為「堅持內需主導，建設強大國內市場」，被視為利好服裝行業因素之一。

此外，招商證券發報告指出，李寧時隔20年重新獲得奧委會合作權益，成為2025-2028年中國奧委會體育服裝合作伙伴，贊助中國隊領獎服，料有望帶動其品牌影響力回升。

除了李寧之外，部份體育用品股亦見向好，其中裕元（551）半日升2.6%，特步（1368）及安踏（2020）亦分別升1.6%及1.5%。

—————

0930：美國昨日公佈非農就業報告，其中11月非農就業人數增加6.4萬人，較預期的5萬人為多，10月則減少10.5萬人；不過，11月失業率升至4.6%，高於預期的4.5%，並創2021年以來新高。由於美國政府停擺導致無法追溯收集數據，美國勞工統計局未能公佈10月失業率，9月失業率則為4.4%。

美股個別發展 油價跌近3%

另一方面，美國10月零售銷售較9月持平，低於預期的0.1%增長。汽車及零件經銷商銷售下降1.6%；若扣除汽車和零部件，10月零售銷售增長0.4%。若按年計，10月零售銷售增長3.5%，低於此前的4.2%。

消息令聯儲局明年1月減息預期上升，美股三大指數周二則個別發展，道指收市跌302點或0.62%，報48114點；標指跌16點或0.24%，報6800點；納指升54點或0.23%，報23111點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周二跌0.34%至7556點。

此外，受供應過剩及俄烏可能達成和平協議影響，令國際油價周二跌近3%，其中紐約期油收市報每桶55.27美元，創近5年低位；倫敦布蘭特期油報則收報每桶58.92美元。

港股方面，恒指今早輕微高開8點，報25243點。科網股普遍靠穩，阿里巴巴（9988）無起跌；騰訊（700）升0.08%；美團（3690）升0.1%；京東（9618）及小米（1810）則分別升0.5%及0.9%；惟百度（9888）則跌0.5%。

國際油價急跌，油股紛向下，中海油（883）跌1.2%、中石油（857）跌0.4%，中石化（386）亦跌0.23%。

迷策略進一步購買Solana

個股消息中，迷策略（2440）宣佈昨日（16日）於公開市場加密貨幣交易平台進一步購買2,440個單位的Solana，總現金代價約240萬元。截至昨日，集團已以總代價約1,490萬元收購合共12,290個單位的Solana。該股開市報2.04元，無起跌。

HashKey公開發售超購逾392倍

新股方面，HashKey（3887）今日正式掛牌，該股公開發售部分錄逾392倍超額認購，一手中籤率10%，國際發售則超購逾4倍。該股開市報6.7元，升0.3%，險守招股價。

北水動向方面，昨日淨買入港股8,210萬元，小米（1810）、小鵬汽車（9868）及騰訊（700）分別獲淨買入6.33億元、3.45億元及1.98億元；而阿里（9988）、中移動（941）及中芯（981）則分別遭淨賣出6.32億元、4.6億元及4.6億元。   

