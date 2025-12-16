Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

GUM:估計11月強積金股票基金錄得3.6億元淨流入

更新時間：22:02 2025-12-16 HKT
發佈時間：22:02 2025-12-16 HKT

強積金顧問公司GUM公布，截至今年11月30日，強積金市場總資產上升0.3%，至1.54萬億元。市佔率方面，宏利以27.8%的佔有率續居首位，滙豐(18%)和永明(11%)仍舊分別位列第二和第三位。

GUM指出，強積金成員於11月基金轉換較為淡靜，整體氣氛傾向觀望，但略增持風險資產，估計股票基金錄3.6億元淨流入，混合資產基金和固定收益基金分別有0.7億元和2.8億元的淨轉出。

混合資產基金合共約有9億元淨轉出

11月資金淨轉出最多的前五個資產類別依序為「混合資產基金（80%至100%股票）」、「混合資產基金（60%至80%股票）」、「大中華股票基金」、「其他股票基金」和「保證基金」。當中混合資產基金（80-100%股票）及混合資產基金（60-80%股票）合共約有9億元淨轉出。

同月資金淨轉入最多的前五個資產類別依序為「美國股票基金」、「預設投資策略(DIS)-核心累積基金 」、「預設投資策略-65歲後基金」、「日本股票基金」和「香港股票基金」。美國股票基金錄得7.3億元淨流入，而兩隻DIS基金合計錄得約9.8億元淨流入。

