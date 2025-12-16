馬斯克證實測試無人Robotaxi 投行料步關鍵發展期 最樂觀明年升90%
發佈時間：12:06 2025-12-16 HKT
Tesla行政總裁馬斯克證實，正在美國德克薩斯州奧斯汀測試車內無人的「無人駕駛的士」（Robotaxi），消息刺激Tesla（TSLA）周一逆市升3.6%至475.31美元，並逼近歷史高位488.54美元。另一方面，美國投行Wedbush Securities董事總經理兼知名科技分析師Dan Ives表示，由於Tesla努力開發和推動AI項目，樂觀情境下市值有望在2026年底衝上3萬億美元；該股最新市值為1.58億美元，即潛在升幅近九成。
近日有一位社交媒體X的用戶發佈影片，顯示了一輛Tesla的Robotaxi在美國德克薩斯州奧斯汀行駛，而且車內空無一人，其後有馬斯克支持者轉發影片及獲馬斯克回覆證實，測試正在進行中及車內無人。Tesla人工智能軟件副總裁Ashok Elluswamy亦表示，一切就此開始。
目前發展仍落後Waymo及百度
目前Tesla在自動駕駛市場仍落後於Alphabet旗下Waymo，在亞洲亦不及於百度（9888）旗下蘿蔔快跑。截至10月，Tesla在奧斯汀的Robotaxi車隊由30或以下車輛組成。馬斯克則曾指，公司計劃在今年底將車隊規模增至60輛。
至於Waymo在包括鳳凰城、三藩市、洛杉磯、亞特蘭大和奧斯汀在內的多個城市，合共營運約2,000輛Robotaxi的士。該公司近期在一份報告中稱，每周付費乘車次數已超過45萬次，幾乎是4月的25萬次兩倍。
另一方面，Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，隨着自動駕駛和機器人業務逐步邁向商業化，Tesla正進入一個關鍵發展期。他預計，Tesla市值到2026年將達到2萬億美元，樂觀情境下甚至可能達到3萬億美元。他又重申，給予Tesla 「跑贏大市」 評級，並維持600美元的目標價。
