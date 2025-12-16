納斯達克據報向美SEC交文件 延長交易時間至每日23小時

據路透報道，全球最大證券交易所之一的納斯達克，計劃向美國證券交易委員會（SEC）提交文件，以推出近乎全天候的股票交易，當中股票和交易所交易產品（ETP）的交易時間，將從每日16小時延長至每日23小時，每周5天。

關鍵取決於系統升級

報道指出，納斯達克向美國證交會提交的文件，標誌着其正式邁出了實現全天候交易第一步。至於全天候交易能否順利推出，關鍵取決於證券信息處理系統（Securities Information Processor，SIP）的升級，該系統負責展示美國各交易所最準確的股票報價。

目前，納斯達克在交易日每天設有3個交易時段，分別為美東時間凌晨4點至9點30分的盤前交易時段、上午9點30分至下午4點的常規交易時段，以及下午4點至晚上8點的盤後交易時段。

休息一小時進行系統維護

實行新交易模式後，納斯達克計劃每天實施兩個交易時段，日間交易時段從凌晨4點開始，至晚上8點結束，之後休息一小時進行系統維護、測試和交易清算，夜間交易時段從晚上9點開始，至隔日凌晨4點結束。

日間交易時段將繼續包括盤前、常規和收市後時段交易，並保留上午9:30的開市鐘和下午4點的收市鐘。在夜間交易時段，所有晚上9點至午夜12點的交易，將計入次日交易。

根據新方案，交易周將於周日晚上9點開始，周五晚上8點後結束。