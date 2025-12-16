港股反覆偏軟 留意前底25100至25200不容有失｜古天后

12月16日，大致天晴，日間乾燥。雖然華爾街幾間大行都唱好美股，但偏偏隔晚美股先升後跌，道指周一高開136點後，最多反彈221點，其後一度倒跌174點，最終跌幅收窄至41點或0.09%，報48416；標指跌10點或0.16%，報6816；納指亦由升轉跌137點或0.59%，報23057。

美股大好友Oppenheimer重申增持

重磅股中，Tesla股價收市升3.6%，CEO馬斯克（Elon Musk）證實，公司正在測試無人駕駛的士Robotaxi，車內無人負責監督。Nvidia股價升0.9%。不過，甲骨文（Oracle）及博通（Broadcom）股價自公布業績後，股價持續走弱，隔晚分別再跌2.7%及5.6%。Netflix股價跌1.5%，聯席CEO於周一致函員工，希望藉此消除外界對收購華納兄弟探索嘅疑慮，承諾收購後，華納嘅電影仍然會喺戲院上映，亦唔會關閉片廠，強調交易是為咗提升增長及支持就業。

美股大好友、Oppenheimer資產管理策略員John Stoltzfus重申增持美股投資建議，相信美國經濟及市場將引領全球經濟達至某種新常態。佢預期明年美股升市更廣泛，因為經濟基本因素依然良好，將支持企業收入及盈利增長，而非科技行業增加科技投資，應有助提升效率及生產力，增強其吸引力。花旗亦加入唱好美股明年錄得雙位數升幅行列，該行策略員Scott Chronert料標指明年底將升至7700點，較上周五收市有近13%上升空間，主要受惠盈利理想，以及寬鬆貨幣政策預期。

美國10年期債息一度回落4.6基點，至4.149厘，對息口較敏感嘅2年期債息降3.8基點，至3.493厘。美滙指數曾跌0.26%至98.14，日本央行本周加息預期高漲，日圓升0.64%至154.84兌每美元。之前講過，加密貨幣已進入有波幅、無升幅階段，比特幣跌穿88500支持後，更失守8.6萬美元關，曾低見85380美元，跌幅達到5.1%。

日央行議息後 港股或有機會反彈

昨日港股低開258點，其後跌勢持續，午後一度跌367點，恒生指數低見25609；收市跌347點，報收25628，成交額2,042億元。科技股成跌市元凶，阿里巴巴（9988）跌3.5%，騰訊（700）跌2.1%；美團（3690）跟京東（9618）跌逾1%；百度（9888）跌幅更超過半成。隔晚夜期及ADR進一步走軟，今早黑期已跌穿25600水平，料今早大市繼續低開。

年結將至，投資者買貨意欲低迷，本周幾間央行議息，在此之前，資金傾向按兵不動，目前技術走勢偏淡，昨日再度失守全部移動平均線，今日大市低開後，有機會進一步向25400-25450尋找支持，如失守此大型成交密集區，大市甚至將再一次向前低位約25150-25250尋找支持，料此水平有不俗支持力度。

本周日央行議息後，則有機會反彈，短線大市仍處於上落市格局，移動區間仍為25100-26200左右，除非有特別利淡或利好消息，否則暫難走出此區間。留意前底25100-25200不容有失，此區已試兩次，如失守此雙底，有機會向下突破，向下考驗24800/24500支持。

古天后