恒指創逾三周低位 科網股愈跌愈有 分析：部分基金提早將日圓套息交易拆倉｜港股開市

日本金融決策會議召開在即，加息行動或進入最後協調階段，日圓匯率走強，但市場對日本加息行動或仍存戒心，加上市場觀望美國即將出爐的最新非農數據，亞洲股市周二迎來「小股災」，其中日股再跌1.6%或784點收市，而港股亦承接弱勢而全日低迷。恒指收報25235點，跌393點或1.5%，失守25500點，兼再創逾三周來低位。恒指連跌兩日，累跌741點。大市成交2,015億元，北水流入金額縮減至8,300萬元，但連續兩日流入。

阿里挫3% 商湯跌逾6%

恒指低開81點，其後在科網股愈跌愈有，最多跌542點，尾市跌幅略喘定兼收復部分失地，最終全日收報25235點，跌393點。國指收報8757點，跌159點。科指收報5402點，跌95點。

美股隔晚AI基建相關股未止跌，港股AI相關股續弱。科網股中，阿里巴巴（9988）挫3%，收報144.2 元；快手（1024）走低0.5%，收報64.1元；商湯（020）瀉6.1%，收報2元；芯片股中芯國際（981）跌1.9%，收報63.45元；華虹半導體（1347）下降1.5%，收報66.3元。

黃金及比特幣相關股捱沽

黃金股跟隨國際金價回落。紫金礦業（2899）下滑4.4%，收報32.94元；紫金黃金國際（2259）大跌6%，收報148.9元；招金礦業（1818）跌3.8%，收報28.82元；山東黃金（1787）下降3.4%，收報33.26元。

比特幣一度跌穿8.6萬美元關口。虛幣概念股沽壓大，博雅互動（434）挫3.9%，收報3.43元；新火科技（1611）跌3%，收報2.88元；OSL（863）跌1.5%，收報17.72元。

內地住建部表示，給予市政府房地產市場調控自主權，因地制宜調整房地產優化政策。惟消息未能提振內房板塊。龍湖（960）跌2.3%，收報9.08 元；華潤置地（1109）跌2.3%，收報27.3元；中海外（688）走低2.4%，收報12.2元；不過據報萬科（2202）擬向債權人提出支付6,000萬人幣到期債息，以尋求將本金償付推遲一年，萬科反彈2.9%，收報3.59元。

果下科技首掛 大升118%

個股方面，果下科技（2655）首日掛牌，收報43.8元，較招股價20.1元大升118%，不計手續費，一手賬面賺2370元；海吉亞醫療（6078）擬斥資不少於3億元回購股份，股價逆市升3.3%，收報12.01元。此外，復星醫藥（2196）擬收購具爭議的藥物開發商綠谷醫藥，早前有外電報道指綠谷醫藥旗下治療阿爾茨海默病藥物註冊證書已到期；復星醫藥走低5.8%，收報21.06元。

宏高證券投資經理梁杰文表示 ，內地最新經濟數據欠佳，萬科、雅居樂等房企的負面消息又拖累整體行業復甦，加上假期臨近，低位缺乏資金承接，同時日本加息行動將至，部分基金提早將日圓套息交易拆倉，在多個負面消息影響下，港股連跌兩日。

他續指，去年日圓拆倉潮引發的股災情況值得參考，但今次日本加息未至於會再觸發股災，主要由於港股成交今年誇張，走出去年投資氣氛低迷的狀況，但料恒指短期內難以突破，將在25000至27000點區間上落。

恒指今早低開80點後，越跌越有，中午亦以接近半日最低位（25117）收市，報25138點，跌490點或1.91%，成交1,071億元；科指方面，中午收報5366點，跌132點或2.41%。

89隻藍籌股中 只有4隻上升

89隻藍籌股中，只有4隻上升，且升幅均不足1%，並有1隻無起跌，其餘全部「見紅」。重磅股中，阿里（9988）半日跌3.6%，小米（1810）及友邦（1299）分別跌3%及2.2%，為拖累恒指最多股份。

單計股價變幅，中國宏橋（1378）更急跌5.8%，為表現最差藍籌股，而紫金（2899）、石藥（1093）及信義光能（968）亦跌4%或以上，國壽（2628）亦跌3.9%。

消息面上，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接任聯儲局主席機會減，連帶減息前景不明朗，加上昨日內地公布「三頭馬車」數據差過市場預期，以及年尾投資者「收爐」意欲較高，均令港股呈現弱勢。

除了中國宏橋及紫金外，有色金屬板塊亦為半日跌市重災區之一，其中靈寶黃金（3330）跌逾6%、山東黃金（1787）跌5.1%，中國鋁業（2600）亦跌4.9%。事實上，摩通一份報告指出，由於黃金和白銀在彭博商品指數（BCOM）權重已嚴重超標，在明年1月的指數再平衡期間或將迎來大量「技術性沽盤」，期貨沽盤規模料分別佔白銀和黃金總持倉量的9%和3%。

市場觀望美國周二公佈早前因政府停擺而推遲公佈的非農就業報告，加上被視為傾向大幅減息的代表、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特，據報因與美國總統特朗普關係過於密切，遭特朗普身邊具影響力人士抵制，令其接任聯儲局主席的勝算減少。

比特幣失守8.6萬美元

美國減息預期降溫下，美股三大指數周一反彈乏力，道指收市報48416點，跌41點或0.09%；標指報6816點，跌10點或0.16%；納指報23057點，跌137點或0.59%。至於反映中概股走勢的金龍指數，更跌2.17%至7582點。

另一方面，比特幣持續弱勢，最新失守8.6萬美元，暫報85,944美元。多隻加密貨幣相關股周一向下，其中CleanSpark（CLSK）跌逾15%、Bitmine Immersion Technologies（BMNR）及IREN Ltd（IREN）亦齊跌逾11%，而Strategy（MSTR）則跌逾8%。

恒指月底前料波幅狹窄

港股方面，恒指今早低開80點，報25547點。光大證券國際策略師伍禮賢表示，年底市場交投趨淡，港股短期缺乏向上動力，預計月底前港股波幅狹窄，將在25000點至26000點區間上落。

市場繼續憂慮AI股前景，科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.1%；騰訊（700）跌0.08%；美團（3690）跌0.7%；京東（9618）及小米（1810）則分別跌0.3%及1.3%；百度（9888）則跌1.5%。

億華通擬折讓15%配股

個股消息中，中偉新材（2579）獲調入港股通標的證券名單，該股開市報26.5元，升0.23%。此外，億華通（2402） 擬配售888萬股新H股，集資約2億元，相當於經擴大已發行股本總數的3.7%，每股配售價22.68元，較上日收市價26.68元折讓15%。該股開市報26.04元，升2.4%。

果下科技公開發售超購近1890倍

新股消息方面，新股果下科技（2655）今日正式掛牌，該股公開發售錄得近1,890倍超額認購，一手中籤率10%，國際發售則超購逾2倍。該股開市報38元，升89%。

北水動向方面，昨日淨買入港股36.54億元，小米（1810）、中國平安（2318）及美團（3690）分別獲淨買入13.82億元、11.9億元及5.48億元；而騰訊（700）、華虹半導體（1347）及中移動（941）則分別遭淨賣出7.74億元、5.55億元及5.5億元。