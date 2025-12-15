觀望周二非農就業數據 美股開市企穩 花旗：AI仍是核心主題

美國總統特朗普上週末公開表示，前聯儲局理事凱文·沃什成為下任主席提名首選，沃什在面試中直言「必須降息」，此番言論強化市場對寬鬆政策的預期。截至15日晚10時40分，道指升近200點報48650點，納指升113點報23301點，標普500指數升25點報6852點。

花旗銀行最新預測將標普500指數2026年目標定為7700點，強調人工智能（AI）仍是核心主題。該行指出，牛市情景下標指或上試8300點，熊市情景下可能回落至5700點水平。



市場將密切關注週二公布的美國非農就業數據及週四的通脹報告，以推測聯儲局明年降息路徑。目前普遍預期11月非農就業人數增加5萬，失業率升至4.5%。摩根士丹利策略師邁克爾·威爾遜表示，市場已進入「好消息是壞消息、壞消息是好消息」階段，勞動力市場溫和走弱可能被解讀為利好因素。

現貨黃金日內最高觸及每盎司4350美元，距歷史高位僅差31美元；現貨白銀漲逾3%，一度突破64美元關口。鉑金、鈀金及倫敦銅等金屬價格同步上揚，板塊表現活躍。

美國掃地機械人始祖iRobot（IRBT）宣布申請破產保護，將由主要製造商深圳杉川機器人公司收購私有化。消息拖累其股價盤前暴跌82%，低見0.77美元。