恒指低開低走 全日跌347點 AI相關股領跌 消費概念股逆市走高｜港股開市

市場普遍預期日本即將加息0.25厘，並有消息指日本央行最快下月開始出售ETF持倉，日經225指數大跌1.3%收市，拖累亞太股市表現，加上中國11月「三頭馬車」數據均遜市場預期，港股周一低開低走，午後更在科技股領跌下，越跌越有，最終以近全日低位收市，收報25628點，跌347點或1.34%，創逾三周以來最大單日跌幅。大市成交2,042億元，北水轉流入36.55億元。

恒指低開258點後，早段在內險股和部分消費股造好帶動下，跌幅一度收窄至152點，惟亞太股市普遍走弱，以及科技股跌幅擴大，恒指跌幅一度擴大至367點，最終以近全日低位收市，收報25628點，跌347點。國指收報8917點，跌161點或1.78%；科指跑輸大市，收報5498點，跌139點或2.48%。

芯片股多數走弱 中芯挫逾4%

美國科企業績令市場重燃對人工智能（AI）泡沫的憂慮下，AI相關科技股領跌。科網股中，阿里巴巴（9988）挫3.6%，收報148.6元；騰訊（700）下滑2.1%，收報603元；快手（1024）走低4.4%，收報64.45元；百度（9888）下降5.8%，收報118.7元。另外，市傳美團（3690）決定暫停團好貨業務，其股價仍跌1.5%，收報100.9元。

芯片股多數走弱，中芯國際（981）大跌4.4%，收報64.7元；華虹半導體（1347）下降6.4%，收報67.3元；英諾賽科 （2577）瀉9.8%，收報72.9元。

翰森製藥瀉近8% 藍籌中最差

內地創新醫藥股集體回落，港股相關股整體表現亦欠佳。翰森製藥（3692）瀉7.6%，收報39.74元，為表現最差藍籌股；信達生物（1801）跌4%，收報81.75元；中國生物製藥（1177）挫4.4%，收報6.5元；藥明生物（2269）下滑3.1%，收報32.44元。

內地11月零售數據欠佳，但市場憧憬內地支持內需消費的政策可加快推出。部分消費概念股逆市走高，李寧（2331）走高5.4%，收報18.64元，為表現最佳藍籌股；滬上阿姨（2589）大升9.3%，收報96元；布魯可（325）揚3.3%，收報72.3元；海底撈（6862）漲1.3%，收報14.6元。

金價走高 紫金黃金國際升8%

國際金價繼續走高，黃金股受捧。紫金礦業（2899）升0.4%，收報34.46 元；紫金黃金國際（2259）揚7.8%，收報158.4元；招金礦業（1818）升1.9%，收報29.96元；山東黃金（1787）漲0.8%，收報34.44元。

個股方面，萬科（2202）20億債券展期3項議案均未能獲得通過。萬科股價下滑5.2%，收報3.49 元。滙控（005）宣佈對恒生（011）私有化方案的擬定對價在任何情況下均不會被提高，並將於明年1月8日表決方案；兩股走勢變動不一，滙控下滑0.9%，收報116.2 元；恒生升0.3%，收報153.5元。此外，中國平安（2318）獲中信等大行唱好，股價再升2.45%，收報65.25元，連升4日。

恒指今早低開258點後，雖然跌幅一度收窄至152點，高見25824點，但始終無力企上20天線（25802點），截至中午報25737點，跌238點或0.92%，成交金額1,082億元。科指中午報5537點，跌100點或1.79%。

中金料壽險業再入黃金期

藍籌股中，阿里（9988）及騰訊（700）分別跌2.7%及1.5%，連同小米（1810）跌2.3%，為拖累恒指表現的主要3隻股份；相反，保險股有支持，友邦（1299）及平保（2318）齊升逾2%，國壽（2628）亦升1.2%。

消息面上，國家金融監管總局近日發佈《關於調整保險公司相關業務風險因子的通知》，強化了鼓勵長期耐心資本的政策導向，提振市場情緒。此外，中金料壽險行業2026年再入黃金發展期、負債端有更積極發展趨勢呈現，行業投資邏輯將從「尋求存量業務的重估修復」重回 「給予成長能力估值溢價」，並預計平保將引領行業下輪估值修復，H股目標價從71元上調至99.4元，維持「跑贏行業」評級。

李寧全球首家龍店開業

單計股價變幅，李寧（2331）升勢更勁，半日升逾4.9%，為表現最佳藍籌，中升（881）及新東方（9901） 亦分別升2.8%及2.7%。值得留意的是，李寧品牌以「龍耀開啓」為主題昨日（14日）在北京地標性商圈三里屯太古里舉行全球首家龍店開業及全新榮耀金標產品系列正式發佈儀式。此外，花旗亦預計李寧收入將在2025至2027年分別按年增長0%、4%及8%，淨利潤分別按年增長18%、11%及17%，將目標價從18.1元升至20.6元，維持「買入」評級。

除了李寧外，多隻體育用品股亦見向上，其中裕元（551）漲逾6%；361度（1361）升3.2%；特步國際（1368）亦升2.4%。

市場普遍預期日本央行本周五（19日）加息四分一厘，並關注會否導致去年8月的日圓拆倉危機再現，成為環球股市走向的關鍵因素。有分析指出，日本加息觸發金融危機的機會不大，預計恒指將維持在25000點至26300點區間上落。

馬雲獲盧旺達總統接見

恒指今早低開258點，報25718點。科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）創辦人馬雲與雅虎共同創辦人楊致遠昨日現身盧旺達首都基加利，參加「非洲商業英雄」活動，並獲盧旺達總統卡加梅接見；該股開市報150.8元，跌2.1%。

其他科網股中，騰訊（700）跌1.6%；美團（3690）跌0.8%；京東（9618）及小米（1810）則分別跌0.6%及1.5%；百度（9888）更跌逾3%。

滙控私有化恒生不會加價

另一方面，滙控（005）宣佈對恒生（011）私有化方案的擬定對價為每股155元，在任何情況下均不會被提高，並將於明年1月8日表決方案；兩股今早股價向變動不大，分別跌0.8%及升0.1%。

萬科擬12月18日再開債券持有人會議

個股消息中，萬科（2202）境內債「22萬科MTN004」的展期方案未能得到債權人支持，僅餘約5個工作日寬限期籌措資金，即最終付款期限為12月20日左右，並計劃於12月18日召開第二次債券持有人會議。該股今早開市報3.48元，跌5.4%。

曾永堅：恒指短期25000至26300上落

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，外圍走弱將為港股本周走勢構成壓力，而港股機構投資者已提前進入放假模式，資金無心戀戰，內地政策預期亦屢次落空，估計在缺乏內地推出大刀闊斧刺激經濟政策的支持下，恒指短期內將維持在25000至26300點區間內上落。

料不會觸發日圓套息交易拆倉潮

對於市場關注日本央行加息，會否令全球股市重演去年8月的大跌走勢。曾永堅表示，市場已對日本央行加息有所預期，除非今次日本央行加息幅度超預期，或央行釋放陸續加息的訊號，否則不會觸發龐大日圓套息交易拆倉潮，繼而引發全球股市大幅下跌的情況。他坦言，「上次是毫無準備，這次市場已做好心理準備」。

所謂「日圓套息交易」，是指對沖基金借入低息日圓，然後兌換成美元或其他貨幣，在環球股市炒賣圖利；如果日本加息，則可能令這些對沖基金沽股票套現然後償還日圓貸款，即所謂拆倉。

展望本周，英國、歐洲、日本、泰國、印尼等央行將公佈最新利率決議。同時美國將發布政府停擺之後的首份非農就業報告，包含10月部分和11月完整數據，美國最新CPI數據亦將在本周出爐。另外，中國11月「三頭馬車」數據及中國貸款市場報價利率（5年）等重磅數據同樣於本周公布。

