機器人轉強 優必選可吼｜唐牛

今年差不多近尾聲，港股走勢亦如預期差不多，繼續炒上落格局，低位有承接，高位有沽壓，成交減弱。唯一估唔到嘅係金價，以為會在上周儲局議息前衝頂，豈料在議息後才發力，與歷史高位近在咫尺，且看今次有冇機會開香檳慶祝。

突破高位可挑戰140元

近期機械人板塊有轉強迹象，優必選（9880）上周五升3%，收報115.1元，一旦突破日前高位116.8元，有權挑戰130至140元區間水平，用108元作止蝕位部署，有一定值博率。

消息層面上，上周在官方微信表示，與內地龍頭AI大模型公司簽訂銷售合同，將向對方提供以Walker S2為主的工業人形機械人，合同金額逾5,000萬元人民幣，計劃今年內完成交付。

