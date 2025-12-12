減息預期持續 道指早段再破頂 地緣政治局勢升溫 金價重返4300美元

市場押注美國聯儲局政策會更寬鬆，美股早段各自發展，道指升近百點，再破頂；而納指則跌超過百點。美國晶片廠商博通(Broadcom)第四財季業績勝預期， 但市場對AI的擔憂仍在，博通早段跌近8%。另外，美國和委內瑞拉局勢升級，國際金價重新站上4300美元。

截至昨晚10時40分，道指延續強勢升82點，報48786點，在創歷史新高；納指則跌59點，報23534點；標指亦跌3點，報6897點。

美股指數各自發展 博通跌近8%

博通早段最新報375.81美元，跌7.8%。高盛分析師James Schneider在最新發布的報告中指出，儘管博通最新業績強勁且第一季度展望樂觀，但管理層並未更新或上調其此前發佈的2026財年全年AI營收增長指引，缺乏正式的全年指引上調可能會被視爲一種遺憾，從而導致股價在短期內出現回落。

地緣局勢升溫 現貨金和期金重返4300美元

美國總統特朗普表示，很快就會對委內瑞拉發動地面攻勢，地緣政治局勢升溫，國際金價重拾升勢。現貨金價最新報4338美元，升1.4%；期貨金報4371美元，升1.4%。

施羅德投資：美國經濟的增長前景仍然穩健

施羅德投資表示，美國經濟的增長前景仍然穩健，聯儲局的減息決定亦可能利好投資市場，因為歷史證明，減息若發生於經濟增長期（而非經濟衰退期），對股市的影響通常是正面的。施羅德投資還指出，正如以往，投資者若專注於公司基本面，而非試圖預測短期趨勢的影響，可能更能獲得理想回報