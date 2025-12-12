4新股同步招股 華芢生物聚焦傷口癒合藥物 《印象大紅袍》由張藝謀打造

華芢生物-B：聚焦傷口癒合PDGF藥物

藥品公司華芢生物-B（2396）由今（12日）起至下周三（17日）招股，擬發行約1764.88萬股H股，招股價介乎38.2至51元，集資最多7.09億元，以每手200股計，一手入場費為10302.88元，將於12月22日正式掛牌，中信證券及華泰金融為聯席保薦人。

華芢生物致力於開發各類療法， 重點是針對有醫療需求及市場機會的適應症開發蛋白質藥物。主攻方向是發現、 開發和商業化傷口癒合的療法，目前為血小板衍生生長因子（「PDGF」）藥物。公司管線包含兩款核心產品，分別是用於治療深二度燒燙傷的Pro-101-1及用於治療糖尿病足潰瘍（「糖足」）的 Pro-101-2。另外，亦有八款其他候選產品。

業績方面，截止今年9月底，華芢生物並無盈利，且已產生約1.3億元淨虧損。

至於是次集資所得款項淨額用途，約61.8%用於資助核心產品Pro 101-1及Pro-101-2的持續臨床開發及商業化；約18.8%將用於通過購買與研發及質量控制活動相關的專業設備及儀器來提升研發能力；約6.3%將用於支付核心產品以外的PDGF產品用於治療其他適應症（如新鮮創面、壓瘡及放射性潰瘍）的持續臨床前研發的第三方服務費、研發人員費用及原材料成本；約3.1%將用於支付Mes-201、Oli-101及Oli 201臨床前研發活動的第三方服務費、研發人員費用及原材料成本；約10.0%用作營運資金及一般公司用途。

印象大紅袍：內地文旅演出排名第八

文旅演出公司印象大紅袍（2695）由今日（12日）起至下周三（17日）招股，擬發行3610萬股H股，招股價介乎3.47元至4.1元，集資最多約1.48億元，以每手1000股計，一手入場費為4141.35元，預期於12月22日正式掛牌，興證國際及鎧盛資本為保薦人。

印象大紅袍主要經營三個業務分部，包括標誌性演出《印象‧大紅袍》山水實景演出，由張藝謀、王潮歌和樊躍聯手打造、印象文旅小鎮業務及茶湯酒店業務。按文旅演出節目產生的銷售收入計，公司在2024年中國文旅演出市場排名第八。

業績方面，截至2025年6月30日止六個月，收入錄得0.56億人民幣；淨利潤為677.5萬元人民幣。

至於是次集資所得款項淨額用途，約28.6%將用於創新印象文旅小鎮；約23%用於2027年升級標誌性演出《印象‧大紅袍》山水實景演出；20%用於取得另一個文化旅遊演出項目；11%用於提升品牌形象及擴大業務影響力的宣傳工作；7.4%用於升級票務管理系統及其他軟件；餘下10%將於2027年用作營運資金和其他一般企業用途。

明基醫院：華東最大民營綜合醫院集團

內地民營醫院明基醫院（2581）由今（12日）起至下周三（17日）招股，擬全球發售6700萬股H股，其中一成作香港公開發售。招股價介乎9.34元至11.68元，集資最多約6.26億元，以每手500股計，一手入場費為5898.9元，預計於12月22日正式掛牌，中金及花旗為聯席保薦人。

明基醫院借鑒台灣醫院運營管理經驗，是內地民營營利性綜合醫院集團。根據弗若斯特沙利文數據，按2024年總收入計，公司是華東地區最大的民營營利性綜合醫院集團，市場份額為1.0%；全國排名第七，市場份額為0.4%。若以2024年的床均收入計，公司在內地所有民營營利性綜合醫院集團中排名第一。

業績方面，截至2025年6月30日止六個月，收入錄得13.12億元人民幣。其中，住院醫療服務收入為6.96億元人民幣，佔總收入53%；門診醫療服務收入為6.03億元人民幣，佔比為46%。

至於是次集資所得款項淨額用途，約74.3%將撥作擴建及升級現有醫院的資金；約16%將撥作潛在投資及併購機會的資金；8%用於升級「智慧醫院」；餘下1.8%用作營運資金及一般企業用途。

南華期貨股份：內地期貨業排名第八

內地期貨公司南華期貨股份（2691）由今（12日）起至下周三（17日）招股，擬全球發售1.08億股H股，其中約一成作香港公開發售。招股價介乎12元至16元，集資最多14.1億元，以每手500股計，一手入場費為8080.68元，預計於12月22日正式掛牌，中信證券為獨家保薦人。

南華期貨股份主要提供全球金融服務，專注於中國境內及國際市場提供期貨及衍生品服務。根據弗若斯特沙利文報告，按2024年總收入計，公司在中國所有期貨公司中排名第八；若按所有非金融機構相關期貨公司計，則排名第一。



業績方面，去年年度利潤為4.58億元人民幣，按年增長36.5%。截至2025年6月30日止六個月，期間利潤錄得2.31億元人民幣。

至於是次集資所得款項淨額用途，約30%將用於增加英國經營業務的資本基礎；25%用於支持香港業務擴展；20%用於增加美國經營業務的資本基礎；10%用於增加新加坡經營業務的資本基礎；5%用於支持馬來西亞業務擴展；餘下10%用作一般企業用途及補充境外經營業務的營運資金。