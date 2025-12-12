Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指高開230點 滙豐升1.8%再破頂 紫金、宏橋升3%｜港股開市

股市
更新時間：09:28 2025-12-12 HKT
發佈時間：09:28 2025-12-12 HKT

甲骨文急挫拖累科技股受壓，資金流向其他板塊，道指「破頂」，收市與標指同創新高，道指收市升646點或1.34%，報48704點；標指升14點或0.21%，報6901點；納指則跌60點或0.25%，報23593點；反映中國概念股表現的金龍指數跌6點或0.09%，報7773點。

雲收入疲弱加上巨額資本支出計劃，甲骨文股價暴跌10.8%，並拖累科技股板塊。Alphabet 收跌2.43%，英偉達、Tesla齊跌約1.5%；微軟逆市漲1%。經濟數據方面，截至12月6日止一周的首次申領失業救濟人數急增4.4萬人，至23.6萬人，多過預期的22萬人，並為2020年3月以來最高。

滙豐高見116.1元 中銀升1.2%

恒指今早高開230點，報25761點。滙豐（005）再破頂，高開1.84%報116.1元。中銀香港（2388）升1.22%，報38元。

重磅科網股普遍升，騰訊（700）升1.08%；阿里巴巴（9988）升1.39%；美團（3690）升0.49%。網易（9999）升1.9%；小米（1810）升1.13%；百度（9888）升0.96%；京東（9618）升0.7%。

受惠金屬價格造好，紫金礦業（2899）高開3.5%，中國宏橋（1378）升3.31%。

零跑汽車（9863）獲董事長朱江明及股東傅利泉增持215萬股，金額超過1億元，今早股價高開1.62%。

北水動向方面，昨日淨買入港股7.91億港元。美團（3690）、小米（1810）、貝殼（2423）分別獲淨買入12.79億港元、10.09億港元、6.47億港元；中國海洋石油（883）、阿里巴巴-W（9988）、中芯國際（981）分別遭淨賣出5.18億港元、4.17億港元、4.03億港元。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
13小時前
01:54
星島獨家︱警隊刑偵女將鄭麗琪等4人晉升助理處長 另有4人晉升總警司
社會
2小時前
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
17小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
2025-12-11 09:00 HKT
張柏芝一方傳召筆跡專家梁時中庭上力證，涉事合約上的張柏芝簽名屬冒簽。何健勇攝
張柏芝為違約案傳召筆跡專家作供 指涉案合約簽名屬偽冒
社會
20小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
16小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
19小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
百年老字號茶樓「蓮香」再開分店！懷舊招牌高掛旺角金魚街 網民期待：開到連鎖酒樓咁
飲食
15小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
12小時前