恒指高開230點 滙豐升1.8%再破頂 紫金、宏橋升3%｜港股開市

甲骨文急挫拖累科技股受壓，資金流向其他板塊，道指「破頂」，收市與標指同創新高，道指收市升646點或1.34%，報48704點；標指升14點或0.21%，報6901點；納指則跌60點或0.25%，報23593點；反映中國概念股表現的金龍指數跌6點或0.09%，報7773點。

雲收入疲弱加上巨額資本支出計劃，甲骨文股價暴跌10.8%，並拖累科技股板塊。Alphabet 收跌2.43%，英偉達、Tesla齊跌約1.5%；微軟逆市漲1%。經濟數據方面，截至12月6日止一周的首次申領失業救濟人數急增4.4萬人，至23.6萬人，多過預期的22萬人，並為2020年3月以來最高。

滙豐高見116.1元 中銀升1.2%

恒指今早高開230點，報25761點。滙豐（005）再破頂，高開1.84%報116.1元。中銀香港（2388）升1.22%，報38元。

重磅科網股普遍升，騰訊（700）升1.08%；阿里巴巴（9988）升1.39%；美團（3690）升0.49%。網易（9999）升1.9%；小米（1810）升1.13%；百度（9888）升0.96%；京東（9618）升0.7%。

受惠金屬價格造好，紫金礦業（2899）高開3.5%，中國宏橋（1378）升3.31%。

零跑汽車（9863）獲董事長朱江明及股東傅利泉增持215萬股，金額超過1億元，今早股價高開1.62%。

北水動向方面，昨日淨買入港股7.91億港元。美團（3690）、小米（1810）、貝殼（2423）分別獲淨買入12.79億港元、10.09億港元、6.47億港元；中國海洋石油（883）、阿里巴巴-W（9988）、中芯國際（981）分別遭淨賣出5.18億港元、4.17億港元、4.03億港元。