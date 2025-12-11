聯交所推AI平台「年報易覽」 借助AI技術完成2024財年年報審閱

聯交所刊發有關發行人年報、企業管治報告以及環境、社會及管治報告的年度審閱報告; 推出人工智能平台年報易覽

港交所全資附屬公司香港聯合交易所有限公司（聯交所）完成審閱上市發行人2024財政年度的年報以及發行人的企業管治和環境、社會及管治（ESG）常規，並就所得結果和建議刊發報告（報告）。

審閱過程借助人工智能技術

聯交所表示，今年的報告以合併的形式發布所有相關審閱結果，而且審閱過程借助了人工智能技術，評估發行人有否遵守《上市規則》關於年報披露的規定。聯交所亦選定了若干審閱範疇，進行了主題審閱，包括：被核數師發出非無保留意見的財務報表；管理層討論及分析；以及根據現行規定（包括會計準則）作出的財務披露等。有關發行人企業管治常規的審閱聚焦董事會成員性別多元化、獨立非執行董事（獨董）任期及獨董超額任職議題；ESG報告審閱則分析了發行人是否就採納已於2025年1月生效的新氣候規定準備就緒。

聯交所指，發行人在《上市規則》及會計準則的披露規定上的合規率繼續處於高水平。聯交所在主題審閱過程中，注意到若干方面的披露質素仍有改進空間，包括管理層討論及分析以及重大證券投資活動，並已在報告中列出相關的建議，及對《年報編備指引》（《年報指引》）作出相應修訂。

推出全新AI平台「年報易覽」

聯交所亦宣布推出全新平台「年報易覽」，幫助發行人編備年報，同時協助投資者查閱相關的披露資料。該平台設有人工智能搜尋功能，並提供《年報指引》的互動網頁，方便發行人及其顧問查閱指引內容。平台上亦設有披露資訊庫，讓用戶可查看不同發行人（按行業及市值劃分）所披露的資料；最新的年度審閲報告及建議也可在平台上查閲。

聯交所指，發行人在企業管治及ESG常規方面均有持續改善，但亦提出相應的建議，協助發行人就《企業管治守則》及《環境、社會及管治報告守則》的新規定做好準備。