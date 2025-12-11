中國AI初創MiniMax及智譜傳明年1月來港IPO

《彭博》引述消息人士報道，中國人工智能初創公司MiniMax及智譜，計劃在未來幾周內推進來港IPO，這兩間公司均被視為OpenAI的潛在競爭對手。

報道指，總部位於上海、獲得阿里巴巴（9988）、騰訊（700）等支持的MiniMax計劃最快明年1月進行IPO，可能籌集數億美元。

同樣獲得科技巨頭阿里、騰訊及其他多家公司支持的知譜，亦計劃在相若時間IPO。彭博今年7月曾報道，知譜考慮將IPO從之前計劃在內地轉到香港。

知情人士表示，這兩項IPO的細節仍在討論中，同時仍需中國證監會的批准。

