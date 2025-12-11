智匯礦業招股 入場費4555元 引入招金等基石投資者

礦業公司智匯礦業（2546）由今日（11日）起至下周二（16日）招股，擬發行1.22億股H股，一成在港公開發售，招股價4.1元至4.51元，集資最多5.5億元，每手1,000股，入場費4,555.48元，將於12月19日正式掛牌，國金證券香港及邁時資本為聯席保薦人。該股引入招金（1818）全資擁有公司斯派柯，以及大灣區共同家園投資旗下GIGA Industries及Poly Platinum為基石投資者，投資金額合共約2.24億元。

專注於西藏鋅、鉛及銅礦

智匯礦業專注在中國西藏的鋅、鉛及銅的探礦、採礦、精礦生產及銷售業務。根據上海有色網資料，以2024年西藏鋅精礦、鉛精礦及銅精礦的平均年產量計，分別排名第5位、第4位及第5位。於2024年，集團於西藏分別佔鋅精礦總產量11.1%、鉛精礦總產量4.2%及銅精礦總產量0.1%。

集團的採礦作業位於西藏那曲市嘉黎縣絨多鄉，旗下蒙亞啊礦包括一個自2007年起已投入商業運營階段的露天礦場和一個已於2025年第二季度開展商業運營的地下礦場。集團的採礦作業位於國家指定的金達整裝勘查區內，在海拔5,000米至5,300米之間，分別持有面積約58.5平方公里的探礦權及面積約4.5平方公里的採礦權。

去年收入及盈利齊跌

業績方面，去年收入錄3.01億元，按年跌45%；期內盈利錄5,585.4萬元（人民幣，下同），按年跌64%。截至今年7月底止7個月，收入按年升2.53倍至2.57億元；期內扭虧為盈，賺5,173.7萬元，而2024年同期則虧損4,000元。

至於是次集資所得款項淨額用途，約29.2%將用於全面提升採礦能力；約23.4%將用於增加在西藏現有採礦權範圍內的探礦投資；約18.7%將用於提升選礦及精礦生產能力；約14%將用於投資及收購具有增長潛力的資產；約7.7%將於2030年之前用作營運資金及其他一般企業用途；約7%則將於2026年之前用作償還銀行貸款。

