蔚來「御用」激光雷達公司登陸港股 憂降價與侵權雙重挑戰

12月10日，高性能激光雷達提供商Seyond Holdings Ltd.（2665，下稱圖達通）通過De-SPAC（即特殊目的收購公司並購交易）方式，正式登陸港交所，保薦人為清科資本、中信證券及中信建投。

這也是繼禾賽科技、速騰聚創之後，國內第三家成功衝刺資本市場的激光雷達企業，並且是首家通過De-SPAC上市的硬科技企業。《星島》了解到，圖達通獲準許股權融資股份數目為3,708.16萬股，上市後已發行股份總數為12.99億股（含原SPAC公司的存續股份），每股價格10元，所得款項凈額3.605億港元。

在正式掛牌的昨天，圖達通股價上演「過山車」行情。在高開10%報11元後，走勢先抑後揚，上午11點左右一度暴漲73%至17.31元，隨後快速回落，截至收盤，漲幅收窄至39.6%，報13.96元，總市值189.89億元。

上市之路一波三折

圖達通上市之路可謂歷經坎坷，過去三年間跨市場、多路徑反覆抉擇後，才終於登陸港股市場。

時間回溯至2023年初，圖達通向美國SEC秘密遞交招股書，計劃當年上半年登陸納斯達克。同年8月，該公司獲得中國證監會境外上市備案批準，但最終卻因市場環境變化及自身發展考量，上市未能成行。

有分析指出，圖達通美股折戟與當時的激光雷達板塊情緒相關。2023年2月，其競爭對手之一的禾賽科技登陸納斯達克後股價大幅波動，首周股價觸及高點23.59美元，至8月股價已較峰值縮水逾50%，反映市場對該板塊熱情降溫。

此後圖達通選擇港股SPAC「曲線上市」。2024年12月，其與港交所SPAC公司TechStar（2022年12月上市的公司，發起人包含信銀資本、清科集團等）簽訂業務合並協議，正式啟動De-SPAC交易。值得注意的是，清科集團旗下清科資本，同時擔任圖達通的保薦人。

按照港交所規則，De-SPAC後的新上市主體需提交A1表格、聘請保薦人，並完整披露公司架構、業務模式、財務數據等信息。一位接近交易的資本市場人士向《星島》表示，SPAC路徑並未顯著降低上市難度。

從圖達通的港股進程來看，其同樣歷經波折。2025年2月該公司首次遞表後，因半年內未完成流程自動失效，並於同年8月二次遞表。至10月獲得中國證監會境外上市備案批準後，其終於掃清核心制度障礙，11月上旬順利通過港交所聆訊。

2025年毛利率首次轉正

圖達通成立於2016年，是設計、開發及生產車規級激光雷達解決方案的領軍企業之一，主要為高級駕駛輔助系統、自動駕駛系統以及其他汽車及非汽車應用場景提供激光雷達解決方案。

根據灼識咨詢的資料，圖達通是全球首家實現量產的車規級高性能激光雷達解決方案供應商。2024年，該公司交付總計約23萬台車規級激光雷達，按ADAS激光雷達解決方案銷售收入計全球排名第四，市場份額為12.8%，位居禾賽科技、華為、速騰聚創之後。

從業績數據來看，2022年至2024年圖達通的營收從0.66億美元攀升至1.60億美元，年複合增長率約55.1%，主要得益於車規級激光雷達交付量增加；2025年前5個月同比微增0.81%至0.52億美元，增速有所放緩。而需要注意的是，進入2025年，圖達通的毛利率已首次轉正。此前三年，其毛利率分別為-62.3%、-35.0%及-8.7%，盈利能力有改善趨勢。

受龐大的前期研發開支影響，圖達通至今遲遲未能盈利。2022年至2024年，公司分別虧損1.88億美元、2.19億美元及3.98億美元，2025年前5個月虧損收窄至0.21億美元，近三年半時間累計虧損8.26億美元。

不過，在剔除金融工具價值變動、以股份為基礎的薪酬及特殊目的收購公司並購交易支出後，該公司經調整的凈虧損從2022年的1.43億美元降至2024年的0.83億美元，2025年前5個月則為0.19億美元，虧損幅度已大幅縮減。

業務過度捆綁蔚來

對於資本市場而言，圖達通與蔚來之間的關系或許最值得關注。實際上蔚來不僅是其股東（李斌透過基金持股逾9%），更是絕對核心客戶。

2022至2024年及2025年前5個月，圖達通來自蔚來的收入分別為0.59億美元、1.10億美元、1.46億美元及0.45億美元，分別佔同期總收入的88.7%、90.6%、91.6%及86.2%。截至最後實際可行日期，蔚來已有9款車型搭載其激光雷達解決方案。

相較之下，禾賽科技過去三年間的前五大客戶合計收入佔比分別為53.1%、67.5%和59.9%，速騰聚創過去兩年間第一大客戶收入佔比則分別為32.8%、34.7%，對於單一客戶的依賴度遠不及圖達通。

正因大量收入集中於蔚來，圖達通也警示風險稱，倘若蔚來日後決定終止與公司的合作或減少合作深度，可能對公司的業務、財務狀況和經營業績造成重大不利影響。

據招股書披露，圖達通目前已不可避免開始受到影響。作為專門為蔚來Aquila超感系列系統設計的超遠距激光雷達解決方案，「獵鷹」系列在2025年前5個月銷量同比下降2.8%至6.9986萬台，主要因配備該方案的蔚來汽車銷量下降。

與此同時，面對新能源車市場價格戰，蔚來2025年也對若干配備雷達的車型進行價格下調，下調範圍約8%至11%。傳導至供應鏈端，圖達通的「獵鷹」系列售價已從2022年底的每台879美元，降至2025年5月底的每台687美元。

除了如何「去蔚來化」，如何解決侵權爭議也是圖達通未來要面對的難題之一。10月底，禾賽科技向法院提起訴訟，指控圖達通發布的「靈雀E1X」與公司AT系列在產品外觀、接口設計及核心技術路線方面涉嫌存在侵權行為。目前該案件仍處於立案階段。

在近期一場沙龍上，有私募機構人士也向《星島》表示，中國企業在競爭過程中對知識產權的保護相對較弱，想要進一步發展乃至出海，還需要搭建從產品創新到知識產權的完整體系。

《星島環球網》見習記者鐘凱 深圳報道

